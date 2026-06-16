Doar unul din cei mai bogați 10 unguri a devenit miliardar fără nicio afacere derulată în România, într-un top în care absolut toți ceilalți miliardari maghiari au conexiuni economice foarte puternice în țara noastră.

Fie că dețin legendarul brand românesc Napolact, mii de hectare de teren agricol în județele de la granița cu Ungaria, mall-uri în marile orașe sau firme de construcții cu contracte din bani publici ori studiouri de chat erotic, cei mai bogați oameni din Ungaria sunt strâns legați de România.

Lista celor mai bogați 100 de maghiari este condusă și în anul 2026 de antreprenorul Lőrinc Mészáros, urmat de Sándor Csányi, președintele OTP, și Zsolt Felcsuti, investitor în ingineria mecanică, pe locul trei, potrivit agenției maghiare Hirado.

Lőrinc Mészáros și-a păstrat primul loc cu o avere de 1.604 miliarde de forinți (5,9 miliarde de euro); bogătașul de pe locul secund, Sándor Csányi, este creditat de presa maghiară cu o avere de 2,67 miliarde de euro; podiumul este completat de Zsolt Felcsuti, posesorul unei averi de 1,7 miliarde de euro.

În top 10 cei mai bogați unguri se mai află, pe locul 4, Tibor Veres, fondatorul Wallis Group, cu o avere de 1,4 miliarde euro; György Gattyán, care este în domeniul divertismentului pentru adulți, rămâne pe locul 5, cu 1,23 miliarde de euro; László Szíjj (Duna Aszfalt, 1,19 miliarde euro), Dániel Jellinek (Grupul Indotek, 1 miliard de euro), Gellért Jászai (4iG, cu 952 milioane de euro), Gábor Széles (Videoton, 907 milioane de euro) și Tibor Pavelka (industria semiconductoare, 884 milioane de euro).

Singurul miliardar maghiar fără afaceri în România

Atunci când vorbim despre cei mai bogați 10 unguri și legăturile lor de afaceri cu România, cel mai simplu este să pornim cu singurul miliardar din top care nu are, în prezent, niciun interes economic în țara noastră.

Este vorba despre ultimul clasat în top 10, fizicianul și profesorul universitar Tibor Pavelka, proprietarul grupului de firme Semilab, din industria semiconductoarelor.

Toți ceilalți 9 cei mai bogați oameni din Ungaria sunt sau au fost direct implicați în afaceri peste granița lor, în România.

MIliardarul Gabor Szeles, de pe locul 9, operează în special în sectoarele electronic, auto și turism, în special în Ungaria, dar este fostul proprietar al producătorului de autobuze Ikarus, o prezență urbană ultracunoscută pe străzile din România. O bună parte din averea sa a prevenit, astfel, și din autobuzele care circulă în orașele din România.

Miliardarul Gellert Jaszai, de pe locul 8, nu deține participații directe la noi, este însă proprietarul holdingului 4iG, prin care s-a realizat în 2022 cel mai mare exit al unei companii românești, când Digi și-a vândut filiala din Ungaria către Gellert, contra sumei de 625 de milioane de euro.

Miliardarul Daniel Jellinek, al șaptelea cel mai bogat ungur, deține grupul de investiții imobiliare Indotek, care derulează investiții de peste 150 de milioane de euro, în clădiri de birouri, centre comerciale și parcuri industriale.

Jellinek este proprietarul unor obiective foarte cunoscute în România, precum Băneasa Business Center, One Victoriei Center și Promenada Mall (Tg. Mureș). De asemenea, miliardarul maghiar este foarte aproape de a prelua hipermarketurile de tip discount ATAC din România, de la grupul francez Auchan.

În afara business-urilor cu notorietate menționate, miliardarul ungur Daniel Jellinek a fost asociat recent și cu afacerile controversate cu cereale din Ucraina, tranzitate prin România.

Servicii erotice, contracte publice și mașini sud-coreene

Miliardarul László Szíjj, pe locul 6 în top, este proprietarul Duna Aszfalt, care a intrat recent direct pe piața românească prin achiziția constructorului brașovean Euro Strada SRL. Atât Duna Aszfalt, cât și Euro Strada au participat și au câștigat de-a lungul timpului numeroase contracte de lucrări de infrastructură, cu finanțare de la bugetul de stat al României. Același Laszlo Szijj se află și în spatele clubului de fotbal Sepsi OSK.

Miliardarul György Gattyán este al cincilea cel mai bogat ungur și își datorează o parte din avere și tinerelor din România care prestează servicii erotice online pentru platformele sale de divertisment pentru adulți LiveJasmin și Docler Holding. Gattyan a fost, de altfel, prezent în București, la deschiderea celor mai mari studiouri ale sale din România.

Miliardarul Tibor Veres, aflat pe locul 4 în topul celor mai bogați unguri, are o prezență solidă în România prin intermediul holdingului său Willis Group. Compania lui Veres este atât importator oficial pentru România al mărcii auto sud-coreene KGM (fosta SSangYong), cât și importator și distribuitor al automobilelor și vehiculelor comerciale ușoare Nissan în țara noastră.

Ajungem la podiumul celor mai bogați unguri, iar Zsolt Felcsuti, miliardarul de pe locul 3, poate fi menționat ca proprietar al grupului MPF, prin care se aprovizionează toate marile rețele de retail și bricolaj din România.

Napolact, unul dintre cele mai îndrăgite branduri ale României, deținut de un miliardar ungur

Miliardarul Sándor Csányi este al doilea cel mai bogat om din Ungaria, iar o bună parte din banii săi provin din afacerile derulate în România prin intermediul gigantului alimentar Bonofarm Group. Concret, miliardarul maghiar Sandor Csany este proprietarul Napolact, unul dintre cele mai iubite branduri din România. Grupul său mai este prezent, de asemenea, pe piața românească și prin produsele Sole Mizo.

Același Sandor Csany a fost direct implicat și în bakingul din România, în calitate de CEO al OTP Bank, până la preluarea acesteia de către Banca Transilvania, în 2024-2025.

În fine, miliardarul Lőrinc Mészáros, cel mai bogat om din Ungaria, are și el o prezență masivă în România, unde deține suprafețe mari de terenuri. Afacerile sale în țara noastră se derulează în principal în agricultură, numărul 1 în topul celor mai bogați maghiari deținând mii de hectare de teren arabil în județele Bihor și Arad, alături de numeroase alte active agricole și ferme.

În altă ordine de idei, trebuie precizată și o altă conexiune comună tuturor celor sus-menționați. Practic, o altă majoritate covârșitoare în rândul celor mai bogați oameni din Ungaria se referă la relațiile cât se poate de strânse cu fostul premier Viktor Orban.

Întâmplător sau nu, toți miliardarii maghiari sunt apropiați, direct sau indirect, de cel care a controlat autoritar Ungaria, timp de 16 ani.