Ce avere are Peter Magyar, noul premier al Ungariei. Cu cât s-a îmbogățit Viktor Orban. Ungaria anunță reforme istorice

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
719755935 27743129528628132 7650348975403610145 n

Noul premier maghiar Peter Magyar este un om avut, cu mai multe proprietăți imobiliare și afaceri, în timp ce fostul deținător al puterii absolute din Ungaria timp de 16 ani, Viktor Orban, declară o situație materială cât se poate de modestă. 

autor
Cristian Anton

Noul premier maghiar Peter Magyar se dovedește un politician cu o stare materială peste medie, potrivit declarației sale de avere depuse la început de mandat. În schimb, trebuie remarcat că Viktor Orban, cel care a condus autoritar Ungaria timp de 16 ani, se declară a fi un cetățean mai degrabă sărac.

Declarațiile de avere ale tuturor politicienilor maghiari au fost publicate luni seară pe site-ul Adunării Naționale, scrie Hirado. Documentele prezintă informații despre proprietăți imobiliare, economii, credite și investiții, în unele cazuri cu modificări semnificative față de perioada precedentă.

Declarația de avere anterioară a lui Péter Magyar, depusă la sfârșitul lunii ianuarie, pe vremea când era încă membru al Parlamentului European, includea o datorie la cardul de credit de 3,4 milioane de forinți (circa 9.500 euro) și o altă datorie de 5,8 milioane de forinți (16.300 euro) către persoane fizice. Acum, aceste debite nu mai sunt incluse în noua declarație, depusă în calitate de membru al Parlamentului.

Nu există însă modificări în ceea ce privește proprietățile imobiliare ale prim-ministrului, informează agenția maghiară citată.

Citește și
Adevărul din spatele unui anunț surprinzător: Bulgaria nu mai oferă arme Ucrainei. I le vinde, dacă o să vrea Zelenski

Peter Magyar deține în continuare:

  • o clădire rezidențială de 216 metri pătrați situată în Budapesta, achiziționată în 2019, care a devenit proprietatea sa integrală după divorțul din 2023,
  • un apartament de 49 de metri pătrați, tot în capitala țării,
  • un garaj de 25 de metri pătrați,
  • un teren neamenajat de 7.926 de metri pătrați din Balatonhenye, achiziționat în 2014 după divorțul său de Judit Varga.

Prim-ministrul încă deține mașina Volvo XC60 Momentum D5 AWD, cumpărată în 2018 după divorț, precum și pianul său Yamaha, luat în 2017. Printre alte bunuri mobile, el a enumerat din nou tablourile sale achiziționate în 2020 și 2022.

Investiții de sute de mii de euro

Investițiile sale sunt, de asemenea, neschimbate. A investit 10 milioane de forinți (28.130 euro) în fondul de randament Accorde Abacus, 15 milioane de forinți (42.200 euro) în unitatea de investiții OTP Premium, 10 milioane de forinți în unitatea de investiții cu capital garantat OTP Optima, 35.000 de euro în fondul de obligațiuni pe termen scurt OTP Euro, 35.000 de euro în fondul deschis mixt de valori mobiliare Hold 2000 și o acțiune 4iG cu o valoare nominală de 20 de forinți.

Peter Magyar și-a mărit soldul de numerar de la 3 milioane de forinți (8.440 euro) în ianuarie, la 5 milioane forinți (14.060 euro) în prezent. În contul său bancar are aproximativ 2,4 milioane de forinți (6.750 euro) și 54.767 de euro.

Declarația sa mai arată că primește venituri impozabile regulate în calitate de prim-ministru, dar totuși nu primește nicio remunerație pentru funcția de președinte al partidului.

Péter Magyar rămâne, de asemenea, proprietarul 100% al LLM Consulting and Investment Co., Ltd., dar nu mai deține funcția de CEO. Conform informațiilor anterioare, el i-a predat funcția de conducere fratelui său, Márton Magyar, la sfârșitul lunii aprilie.

Situația materială modestă a lui Viktor Orban

Odată cu toți politicienii maghiari, și-a depus declarația de avere și Viktor Orban. Trebuie spus însă că fostul prim-ministru și-a dat demisia din Parlament, unde a fost ales în aprilie 2026, ca lider Fidesz.

Conform agenției Hirado, conducătorul Ungariei din ultimii 16 ani are o situație materială mai degrabă modestă. Astfel, Viktor Orban deține doar jumătate dintr-o proprietate situată în Budapesta și unicul proprietar al unui imobil din Felcsút.

În declarația de avere depusă anterior, pe 26 ianuarie 2026, Orban trecuse aproximativ 5 milioane de forinți (14.065 euro) ca și creanță la o instituție de credit în contul comun cu soția sa, în timp ce, conform declarației depuse pe 9 mai, aceasta reprezintă acum deja peste 9 milioane de forinți (25.300 euro).

Viktor Orbán nu a raportat nicio datorie sau economie în declarațiile sale actuale sau anterioare.

Declarația sa de venit include salariul de 5 milioane de forinți (14.065 euro) ca prim-ministru și salariul de membru al Parlamentului pentru perioada 2023-2026, dar va ocupa funcția de președinte al partidului fără remunerație.

Depunerea declarațiilor de avere coincide cu anunțul noului premier Peter Magyar privind reformele istorice pe care Ungaria le va lua pentru ”a-și aduce acasă” fondurile europene și a ”elimina corupția lui Orban”.

Peter Magyar spune că Viktor Orban a inventat motive pentru care Ungaria nu a primit banii europeni

Astfel, Guvernul a depus marți seară o propunere de modificare a anumitor legi necesare pentru accesarea fondurilor Uniunii Europene. Propunerea – care include și măsuri pentru îndeplinirea „super-etapelor” necesare pentru atragerea fondurilor UE – acoperă, de asemenea, înăsprirea sistemului de declarare a averilor, transparența în achizițiile publice și transformarea sistemului instituțional anticorupție și a mai multor structuri de fundații de stat.

Adoptarea sa face parte din implementarea acordului politic la care s-a ajuns între guvernul maghiar și Comisia Europeană (CE), între prim-ministru și președintele CE.

Proiectul de lege vizează exclusiv îndeplinirea condițiilor instituționale și de stat de drept legate de accesul la fondurile Uniunii Europene. Regulamentul nu abordează probleme ideologice sau de viziune asupra lumii, nu are legătură cu problemele de politică migrațională și nu ridică probleme legate de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană”, a declarat Peter Magyar.

Iar noul premier susține că proiectul de lege în cauză are o semnificație istorică pentru Ungaria. Potrivit prim-ministrului, guvernul a susținut de ani de zile că reținerea fondurilor UE poate fi atribuită unor motive politice, uneori referindu-se la dispute legate de migrație, alteori la problema Ucrainei și alteori la diverse diferențe ideologice.

Cu toate acestea, Magyar spune că acele condiții formulate de Comisia Europeană sunt publice și arată clar că Uniunea Europeană se așteaptă în primul rând ca Ungaria să ia măsuri mai eficiente împotriva corupției, să crească transparența în viața publică, să consolideze garanțiile instituționale și să restabilească autonomia universităților.

Ungaria începe o nouă eră politică. Peter Magyar a devenit oficial noul premier, după ce a primit votul Parlamentului

Sursa: StirilePROTV

Etichete: declaratie de avere, peter magyar, Viktor Orban, Ungaria, reforme,

Articol recomandat de sport.ro
Rusia schimbă regulile jocului! Șapte modificări majore anunțate de la Moscova
Rusia schimbă regulile jocului! Șapte modificări majore anunțate de la Moscova
Citește și...
Stiri externe
După parlamentari, Peter Magyar vrea să taie cu 40% și lefurile primarilor. Salariul edilului din Budapesta vs București

Noul premier Peter Magyar a anunțat că vrea să reducă cu 40% și salariile primarilor din Ungaria, după ce a dispus deja această tăiere în cazul parlamentarilor, miniștrilor și directorilor companiilor de stat.
Stiri externe
Peter Magyar face un anunț neașteptat: ”Viktor Orban a avut dreptate”

Peter Magyar, noul premier al Ungariei, a declarat că predecesorul său, Viktor Orban, a avut dreptate cu politicile sale împotriva migrației și va continua astfel această abordare, chiar dacă l-a atacat dur pe fostul prim-ministru în celelalte domenii. 
Stiri externe
Péter Magyar își va înjumătăți salariul față de cel al lui Viktor Orbán. Miniștrii și parlamentarii, vizați și ei de tăieri

Premierul ungar Péter Magyar a anunțat tăieri masive ale salariilor pentru elita politică, spunând că propriul salariu va scădea la 3,8 milioane de forinți brut lunar (aproximativ 53.000 de lei), adică mai puțin de jumătate din salariul fostului premier.

Recomandări
Stiri Politice
Eugen Tomac: "Sunt pregătit să găsim un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate”

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat, miercuri, că este pregătit să găsească un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate.

Stiri Economice
Parlamentul a prelungit, până la sfârșitul anului 2026, măsura de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită cu încă 6 luni, până la finalul acestui an. Măsura urma să expire la 30 iunie, însă decizia de prelungire a fost aprobată miercuri în Parlament. 

Știri Actuale
Programul Rabla 2026 intră în consultare publică. Bugetul crește și apar reguli noi pentru mașinile eligibile

Ministerul Mediului a lansat în consultare publică ghidul Programului Rabla 2026, cu un buget de 300 milioane lei, mai mare cu 100 milioane față de anul trecut, și cu noi criterii privind proveniența autovehiculelor eligibile.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Iunie 2026

50:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 10 Iunie 2026

01:44:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 5 - Vlad Georgescu

51:47

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Gala Victor Rebengiuc - interviu exclusiv

04:17

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Sport

Atacant pentru FCSB! El e israelianul pe care îl vrea Gigi Becali