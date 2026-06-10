Ce avere are Peter Magyar, noul premier al Ungariei. Cu cât s-a îmbogățit Viktor Orban. Ungaria anunță reforme istorice

Noul premier maghiar Peter Magyar se dovedește un politician cu o stare materială peste medie, potrivit declarației sale de avere depuse la început de mandat. În schimb, trebuie remarcat că Viktor Orban, cel care a condus autoritar Ungaria timp de 16 ani, se declară a fi un cetățean mai degrabă sărac.

Declarațiile de avere ale tuturor politicienilor maghiari au fost publicate luni seară pe site-ul Adunării Naționale, scrie Hirado. Documentele prezintă informații despre proprietăți imobiliare, economii, credite și investiții, în unele cazuri cu modificări semnificative față de perioada precedentă.

Declarația de avere anterioară a lui Péter Magyar, depusă la sfârșitul lunii ianuarie, pe vremea când era încă membru al Parlamentului European, includea o datorie la cardul de credit de 3,4 milioane de forinți (circa 9.500 euro) și o altă datorie de 5,8 milioane de forinți (16.300 euro) către persoane fizice. Acum, aceste debite nu mai sunt incluse în noua declarație, depusă în calitate de membru al Parlamentului.

Nu există însă modificări în ceea ce privește proprietățile imobiliare ale prim-ministrului, informează agenția maghiară citată.

Peter Magyar deține în continuare:

o clădire rezidențială de 216 metri pătrați situată în Budapesta, achiziționată în 2019, care a devenit proprietatea sa integrală după divorțul din 2023,

un apartament de 49 de metri pătrați, tot în capitala țării,

un garaj de 25 de metri pătrați,

un teren neamenajat de 7.926 de metri pătrați din Balatonhenye, achiziționat în 2014 după divorțul său de Judit Varga.

Prim-ministrul încă deține mașina Volvo XC60 Momentum D5 AWD, cumpărată în 2018 după divorț, precum și pianul său Yamaha, luat în 2017. Printre alte bunuri mobile, el a enumerat din nou tablourile sale achiziționate în 2020 și 2022.

Investiții de sute de mii de euro

Investițiile sale sunt, de asemenea, neschimbate. A investit 10 milioane de forinți (28.130 euro) în fondul de randament Accorde Abacus, 15 milioane de forinți (42.200 euro) în unitatea de investiții OTP Premium, 10 milioane de forinți în unitatea de investiții cu capital garantat OTP Optima, 35.000 de euro în fondul de obligațiuni pe termen scurt OTP Euro, 35.000 de euro în fondul deschis mixt de valori mobiliare Hold 2000 și o acțiune 4iG cu o valoare nominală de 20 de forinți.

Peter Magyar și-a mărit soldul de numerar de la 3 milioane de forinți (8.440 euro) în ianuarie, la 5 milioane forinți (14.060 euro) în prezent. În contul său bancar are aproximativ 2,4 milioane de forinți (6.750 euro) și 54.767 de euro.

Declarația sa mai arată că primește venituri impozabile regulate în calitate de prim-ministru, dar totuși nu primește nicio remunerație pentru funcția de președinte al partidului.

Péter Magyar rămâne, de asemenea, proprietarul 100% al LLM Consulting and Investment Co., Ltd., dar nu mai deține funcția de CEO. Conform informațiilor anterioare, el i-a predat funcția de conducere fratelui său, Márton Magyar, la sfârșitul lunii aprilie.

Situația materială modestă a lui Viktor Orban

Odată cu toți politicienii maghiari, și-a depus declarația de avere și Viktor Orban. Trebuie spus însă că fostul prim-ministru și-a dat demisia din Parlament, unde a fost ales în aprilie 2026, ca lider Fidesz.

Conform agenției Hirado, conducătorul Ungariei din ultimii 16 ani are o situație materială mai degrabă modestă. Astfel, Viktor Orban deține doar jumătate dintr-o proprietate situată în Budapesta și unicul proprietar al unui imobil din Felcsút.

În declarația de avere depusă anterior, pe 26 ianuarie 2026, Orban trecuse aproximativ 5 milioane de forinți (14.065 euro) ca și creanță la o instituție de credit în contul comun cu soția sa, în timp ce, conform declarației depuse pe 9 mai, aceasta reprezintă acum deja peste 9 milioane de forinți (25.300 euro).