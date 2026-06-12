Partidul Tisza a cheltuit 2,4 miliarde de forinți pentru alegerile parlamentare din 2026, scrie agenția Hirado, care citează raportul cheltuielilor electorale publicat joi în Monitorul Oficial.

Potrivit sursei citate, Partidul Respect și Libertate (Tisza) avea resurse financiare declarate de 2.434.033.739 de forinți, echivalentul a circa 6,86 milioane de euro sau 36 de milioane de lei.

Din această sumă, sprijinul pentru campania bugetară de stat a fost de 1.029.467.875 forinți, sprijinul la care s-a renunțat în favoarea partidului care a propus nominalizarea a fost de 182.786.612 forinți, iar alte surse, adică sprijin din partea persoanelor private, au fost de 1.221.779.252 forinți.

Raportul redactat de președintele partidului, Péter Magyar, arată că Tisza a folosit cele 2,4 miliarde de forinți pentru „cheltuieli materiale” în campanie.

Tisza 36 milioane lei vs PSD 46 milioane lei

Tisza a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile parlamentare de pe 12 aprilie 2026, unde a înregistrat un scor de aproape 53,2%, la o prezență la vot istorică, de circa 80%. Partidul a obținut astfel 141 din cele 199 de locuri ale parlamentului maghiar. Fidesz, partidul fostului premier Viktor Orban, care a pierdut puterea după 16 ani, are acum doar 52 de mandate în noul legislativ.

Cheltuielile electorale ale Tisza sunt mult mai mici decât cele ale partidelor parlamentare din România, cu precizarea că țara noastră are o populație și, implicit, un număr dublu de alegători față de Ungaria.

Astfel, pentru alegerile parlamentare din noiembrie 2024, PSD raporta cheltuieli de 46 milioane lei, sume valabile însă cu o săptămână înainte de scrutinul efectiv. La mare distanță s-a aflat PNL, cu 30 milioane lei, AUR – cu 14 milioane lei, USR 11 milioane lei, Forța Dreptei 5 milioane lei și UDMR 3 milioane lei.