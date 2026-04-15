Attila Balázs, unul dintre cei mai bogați oameni din Ungaria, și-a cerut scuze angajaților săi pentru că le-a trimis sâmbătă, în ziua dinaintea alegerilor, o scrisoare prin care le solicita să susțină Fidesz și pe Viktor Orban, scrie Hirado. Mai mult, milionarul născut în România, la Remetea, și cu afaceri în județul Harghita, le cerea angajaților care nu sunt de acord cu el să plece din companiile sale.

După ce premierul Viktor Orban, al cărui apropiat este, a pierdut după 16 ani puterea printr-un vot zdrobitor împotriva sa, milionarul Balasz s-a reorientat rapid și a transmis o nouă scrisoare angajaților săi.

De data aceasta, însă, omul de afaceri și-a cerut scuze. ”Nu am avut nicio intenție să încalc libera decizie și voința de a alege a nimănui”, a scris Attila Balázs într-o epistolă trimisă ziarului Telex.

Angajații companiilor Bayer Construct și Viastein au primit sâmbătă, în ziua dinaintea votului istoric de pe 12 aprilie, o scrisoare de la patronul lor, în care Attila Balázs explică pe larg ce a făcut Viktor Orbán pentru Ungaria și, din această cauză, concluziona că „nu putem decât să sprijinim actualul guvern”. La sfârșitul scrisorii sale, milionarul spunea că „oricine nu este de acord cu acest lucru, vă rugăm să nu facă parte din echipa noastră”.

Marți, Attila Balazs a descoperit brusc democrația și le-a transmis angajaților săi o altă misivă, prin care își motiva îndemnul electoral de sâmbătă și spunea că acea scrisoare s-a „născut dintr-o entuziasmare bruscă, datorată comportamentului interpretului la concertul de vineri, care nu se potrivea cu valorile mele personale”.

Milionarul se referă la gestul unui interpret, care și-a arătat testiculele la un concert electoral din campania electorală a formațiunii Tisza, câștigătoarea alegerilor.

”Vom gestiona și corecta această situație în cadrul organizației și, ca parte a acestui proces, îi voi informa pe colegii mei că nu am intenționat să încalc libera decizie și voința nimănui de a alege. Dacă am ofensat pe cineva cu această scrisoare – care a fost pusă la dispoziția presei – atunci îmi cer scuze!”, a mai scris milionarul ungur originar din România.

Attila Balázs este al 48-lea cel mai bogat maghiar, cu o avere personală estimată la peste 80 de milioane de euro la nivelul anului 2023, conform Forbes.

Bayer Construct Zrt. este a 19-a cea mai valoroasă companie maghiară, iar profitul său a depășit 5,5 milioane de euro în 2024. Acest lucru este rar în industria autohtonă a construcțiilor, remarcă Hirado.

Attila Balasz este proprietarul aeroportului privat din Remetea natală, folosit pentru zboruri dinspre Budapesta. Milionarul maghiar născut în Harghita este un apropiat al lui Viktor Orban și partener de afaceri cu Istvan Tiborcz, ginerele lui Viktor Orban.