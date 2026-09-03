Președintele Nicuşor Dan, apariție surpriză la şedinţa CSM: „Să discutăm cu cărțile pe masă despre această problemă”

Stiri Politice
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Preşedintele Nicuşor Dan a fost, astăzi, într-o vizită neanunțată, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Șeful statului a participat, astfel, pentru prima dată la o şedinţă a CSM.

autor
Cristian Matei

Aflat la prezidiu, alături de președintele CSM, Lia Savonea, Nicușor Dan a declarat că, după ce va fi învestit un nou Guvern, ar fi un moment bun ”să discutăm despre parchete în ansamblul lor, să discutăm de resurse și mai ales de relația cu poliția”.

De asemenea, șeful statului a afirmat că este ”un susținător” al eficientizării relației dintre Parchet și poliție.

Știu că există o lipsă de procurori care sunt dedicați pentru această chestiune și la Parchetul General și la parchetele pe lângă curțile de apel și cred că e nevoie să suplinim această lipsă. Și cred că oamenii care să facă asta, fiind parte din mediul judiciar, trebuie să fie persoane competente și echilibrate. Tot timpul, sistemul judiciar este despre echilibru și nu despre cercetare de dragul cercetării. 

Și sunt curios, domnule procuror general, pe cine propuneți. Și eu cred că e un moment bun după instalarea noului guvern, indiferent care va fi acest guvern, să discutăm despre parchete în ansamblul lor, să discutăm de resurse și mai ales de relația cu poliția. Cred că am ajuns cu toții la ... avem experiența, maturitatea să discutăm cu cărțile pe masă despre această problemă. Și eu sunt un susținător al unei eficientizări a relației între Parchet și poliție. Bine, dacă nu mai sunt alte intervenții, vă las să deliberați, să votați.”, a spus președintele României la începutul ședinței CSM.

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Ulterior, după aproximativ 10 minute, șeful statului a ieșit din sală și le-a spus jurnaliștilor care îl așteptau afară că a venit la Consiliu doar pentru punctul unu de pe ordinea de zi, ”care se referă la procurorii pe care Parchetul General îi propune pentru investigarea infracțiunii de corupție săvârșite de magistrați”.

Potrivit site-ului CSM, acesta este următorul: ”Propuneri pentru desemnarea unor procurori care vor efectua urmărirea penală în cauzele expres prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 49/2022”.

”Eu am venit doar pentru punctul unu, care se referă la procurorii pe care Parchetul General îi propune pentru investigarea infracțiunii de corupție săvârșite de magistrați. Aici avem un deficit de procurori la secția specială din cadrul Parchetului General, avem doar 3 din 14. Azi au mai fost propuși doi. A mai fost propus unul la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel. Și e important, e un subiect important, pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează, afectează încrederea românilor în chiar statul român. Deci e important să tranșăm administrativ chestiunea asta. Este și parte din raportul pe stat de drept recent al Comisiei Europene. Și ce am mai spus în sală, am mai spus că această activitate trebuie dusă cu celeritate și cu echilibru. De aceea important să fie procuror cu experiență și cu o probitate morală incontestabilă, astfel încât să rezolvăm problema asta de suspiciune”, a declarat președintele . 

Nicușor Dan, despre un nou Guvern: ”E momentul să tranșăm problema”

În zilele următoare, evident că societatea așteaptă ... societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă, nu am acționat prea mult, pentru că prea mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm problema.”, a spus președintele despre învestirea unui nou Guvern, după ce a fost întrebat de jurnaliști pe această temă.

În prima parte a zilei, Nicuşor Dan s-a întâlnit cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: CSM, nicusor dan,

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