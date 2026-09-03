Președintele Nicuşor Dan, apariție surpriză la şedinţa CSM: „Să discutăm cu cărțile pe masă despre această problemă”

Aflat la prezidiu, alături de președintele CSM, Lia Savonea, Nicușor Dan a declarat că, după ce va fi învestit un nou Guvern, ar fi un moment bun ”să discutăm despre parchete în ansamblul lor, să discutăm de resurse și mai ales de relația cu poliția”.

De asemenea, șeful statului a afirmat că este ”un susținător” al eficientizării relației dintre Parchet și poliție.

”Știu că există o lipsă de procurori care sunt dedicați pentru această chestiune și la Parchetul General și la parchetele pe lângă curțile de apel și cred că e nevoie să suplinim această lipsă. Și cred că oamenii care să facă asta, fiind parte din mediul judiciar, trebuie să fie persoane competente și echilibrate. Tot timpul, sistemul judiciar este despre echilibru și nu despre cercetare de dragul cercetării.

Și sunt curios, domnule procuror general, pe cine propuneți. Și eu cred că e un moment bun după instalarea noului guvern, indiferent care va fi acest guvern, să discutăm despre parchete în ansamblul lor, să discutăm de resurse și mai ales de relația cu poliția. Cred că am ajuns cu toții la ... avem experiența, maturitatea să discutăm cu cărțile pe masă despre această problemă. Și eu sunt un susținător al unei eficientizări a relației între Parchet și poliție. Bine, dacă nu mai sunt alte intervenții, vă las să deliberați, să votați.”, a spus președintele României la începutul ședinței CSM.