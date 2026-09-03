A invocat imaginea justiției și nevoia de dreptate și a anunțat că după numirea noului premier, Executivul și Președinția vor discuta despre nevoile financiare ale procurorilor.

Președintele Nicușor Dan a participat la ședința de plen a CSM. Așezat între șeful Consiliului și Președinta Înaltei Curți, a vorbit despre importanța anchetelor care îi vizează chiar pe magistrați.

Nicușor Dan, președintele României: „Pentru că imaginea Justiției și credința românilor în statul român și în ideea de dreptate e importantă, această activitate de cercetare a persoanelor care eventual - în sensul ăsta rezultă din cercetare - persoane din mediul judiciar care comit infracțiuni”.

Șeful statului a cerut suplimentarea numărului de procurori dedicați pentru anchetarea colegilor lor suspectați - fie procurori, fie judecători. Cu condiția ca acești anchetatori să fie persoane competente și echilibrate.

De altfel, șefa Ministerului Public a subliniat deficitul de procurori din Serviciul de Anchete Speciale care vizează magistrații. Sunt doar trei procurori din schema necesară de 14.

Cristina Chiriac, șefa Ministerului Public: „La momentul ăsta sunt procurori care au în lucru și în jur de 40-50 de dosare având ca obiect infracțiuni săvârșite de magistrați, ceea ce este un număr foarte mare”.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că în curând va fi instalat un nou guvern, care va discuta despre resursele de care au nevoie parchetele.

Nicușor Dan, președintele României: „Societatea așteaptă să avem un Guvern. Au existat discuții în toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și după cum știți trebuie un vot fizic. Dar e momentul să tranșăm problema. Mulțumesc!”.