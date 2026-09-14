Contul Tesla de pe platforma X a publicat mesajul „Go for launch”, alături de data evenimentului, iar Musk a confirmat ulterior: „New Tesla Roadster Unveil 10.01”. Compania intenționase anterior să prezinte modelul redesenat încă din august, potrivit informațiilor publicate de The Information, potrivit News.ro.

O versiune specială cu propulsoare SpaceX

Evenimentul ar putea include și o demonstrație a unei versiuni speciale echipate cu propulsoare cu gaz rece dezvoltate în colaborare cu SpaceX. Demonstrația ar urma să aibă loc la centrul de testare SpaceX din McGregor, Texas, potrivit The Information.

Tesla a prezentat generația următoare Roadster în 2017 și anunțase inițial că livrările vor începe în 2020. Proiectul a acumulat însă ani de întârzieri și, potrivit informațiilor apărute recent, a evoluat de la un automobil electric de înaltă performanță către un hypercar complet nou, construit din fibră de carbon, după ce Tesla a renunțat la o variantă bazată pe componente ale Model S Plaid.

Tesla accelerează lansarea proiectelor amânate

Anunțul vine într-o perioadă în care Tesla încearcă să accelereze lansarea mai multor proiecte amânate. Săptămâna trecută, compania a început să ofere curse cu Cybercab, vehiculul autonom cu două locuri, fără volan și pedale, în zone limitate din Austin, Texas.

Musk consideră Cybercab esențial pentru transformarea Tesla într-un jucător dominant pe piața vehiculelor autonome. În paralel, compania pregătește și extinderea camionului electric Semi în Europa, un alt proiect prezentat inițial în 2017 și afectat de întârzieri repetate.