Președintele Nicuşor Dan a discutat cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz: ”A reconfirmat parteneriatul solid”

”O întâlnire bună cu Cancelarul Federal al Germaniei, la Rovaniemi, în marja Summitului European pentru Arctica. Discuţia noastră a reconfirmat parteneriatul solid dintre România şi Germania”, a scris, duminică seară, pe X, preşedintele Nicuşor Dan.

Viitorul Cadru Financiar Multianual al UE a fost dezbătut de către cei doi oficiali, România susţinând un buget ambiţios, cu o politică de coeziune solidă şi o finanţare adecvată pentru agricultură.

Potrivit News.ro, cei doi au discutat despre situaţia de securitate de pe Flancul Estic, în contextul ameninţărilor ruse, dar şi despre potenţialul cooperării româno-germane în industria de apărare.

Acesta a adăugat că s-a discutat şi despre securitatea din regiune: ”Am subliniat necesitatea consolidării Flancului Estic al NATO în faţa ameninţărilor ruse, inclusiv a incursiunilor dronelor în spaţiul aerian aliat, şi am discutat despre potenţialul cooperării româno-germane în industria de apărare”.

De asemenea, cei doi oficiali au abordat situaţia viitorului Cadru Financiar Multianual al UE.

”România susţine un buget ambiţios, cu o politică de coeziune solidă şi o finanţare adecvată pentru agricultură”, a agăugat şeful statului.

De asemenea, acesta precizează că s-a discutat despre parcursul european al Republicii Moldova, care ”rămâne o prioritate pentru România, iar progresele sale merită o susţinere fermă, inclusiv prin deschiderea în timp util a tuturor clusterelor de negociere”.

Preşedintele Nicuşor Dan participă, duminică şi luni, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Finlanda, la Rovaniemi, care are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene faţă de regiunea arctică, într-un context marcat de creşterea importanţei geopolitice, economice şi climatice a acesteia.

Potrivit Administraţiai Prezidenţiale, preşedintele Nicuşor Dan va prezenta în cadrul reuniunii viziunea României privind gestionarea coerentă şi unitară a provocărilor de pe întregul spaţiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră, în contextul în care provocările de securitate din aceste regiuni sunt interconectate.