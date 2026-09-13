Președintele Nicuşor Dan a discutat cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz: ”A reconfirmat parteneriatul solid”

Stiri Politice
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Nicusor merz xcom
X.com

Preşedintele Nicuşor Dan a avut, duminică, la Rovaniemi, în Finlanda, o întâlnire cu cancelarul german, Friedrich Merz.

autor
Cristian Matei

Potrivit News.ro, cei doi au discutat despre situaţia de securitate de pe Flancul Estic, în contextul ameninţărilor ruse, dar şi despre potenţialul cooperării româno-germane în industria de apărare.

Viitorul Cadru Financiar Multianual al UE a fost dezbătut de către cei doi oficiali, România susţinând un buget ambiţios, cu o politică de coeziune solidă şi o finanţare adecvată pentru agricultură.

”O întâlnire bună cu Cancelarul Federal al Germaniei, la Rovaniemi, în marja Summitului European pentru Arctica. Discuţia noastră a reconfirmat parteneriatul solid dintre România şi Germania”, a scris, duminică seară, pe X, preşedintele Nicuşor Dan.

Acesta a adăugat că s-a discutat şi despre securitatea din regiune: ”Am subliniat necesitatea consolidării Flancului Estic al NATO în faţa ameninţărilor ruse, inclusiv a incursiunilor dronelor în spaţiul aerian aliat, şi am discutat despre potenţialul cooperării româno-germane în industria de apărare”.

De asemenea, cei doi oficiali au abordat situaţia viitorului Cadru Financiar Multianual al UE.

”România susţine un buget ambiţios, cu o politică de coeziune solidă şi o finanţare adecvată pentru agricultură”, a agăugat şeful statului.

De asemenea, acesta precizează că s-a discutat despre parcursul european al Republicii Moldova, care ”rămâne o prioritate pentru România, iar progresele sale merită o susţinere fermă, inclusiv prin deschiderea în timp util a tuturor clusterelor de negociere”.

Preşedintele Nicuşor Dan participă, duminică şi luni, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Finlanda, la Rovaniemi, care are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene faţă de regiunea arctică, într-un context marcat de creşterea importanţei geopolitice, economice şi climatice a acesteia.

Potrivit Administraţiai Prezidenţiale, preşedintele Nicuşor Dan va prezenta în cadrul reuniunii viziunea României privind gestionarea coerentă şi unitară a provocărilor de pe întregul spaţiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră, în contextul în care provocările de securitate din aceste regiuni sunt interconectate.

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Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, Friedrich Merz, germania,

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