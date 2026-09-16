„Suntem bătaia de joc a autorităților! Dacă nu se iau măsuri, ne-am gândit să mergem cu 4-5 autocare la Bruxelles, să le spunem că am venit să salvăm Miorița din România”, mai spun fermierii, potrivit News.ro.

„Au zis că puterea este la Guvern, puterea rămâne în mâna guvernanților și noi dăm faliment”, a declarat Ghiță Ciobanu.

Ghiță Ciobanu a afirmat că un consilier al președintelui Dan, Cristi Roșu, a transmis că, până ce nu există un Guvern cu puteri depline, nu se poate face nimic, dar imediat ce acesta se va forma, reprezentanții Administrației Prezidențiale vor lua legătura cu fermierii.

„Consilierul ne-a spus că, după ce se formează noul Guvern, o să ia legătura, în câteva zile se va forma un nou Guvern”, spune Ghiță Ciobanul.

„Suntem bătaia de joc a autorităților, ne-am liniștit un pic acum, dacă nu se iau măsuri, ne-am gândit să mergem cu 4-5 autocare la Bruxelles să le spunem problemele noastre. Să le spunem că am venit să salvăm Miorița din România”, a declarat Ionică Sterp.

După întâlnirea de la Cotroceni, fermierii merg către Guvern, iar acolo vor stabili ce vor face în continuare, a mai declarat Ghiță Ciobanul.

Fermierii au depus 16 revendicări la Guvern

Ionică Sterp din Bihor, unul dintre liderii crescătorilor de ovine, a anunțat că, la ora 11.00, fermierii se întâlnesc, la Palatul Cotroceni, cu reprezentanți ai fermierilor.

Pentru ora 10.00, protestatarii așteptau un semn de la Guvern, unde au depus o listă de revendicări, marți, dar, între timp, agricultorii au fost chemați la discuții la Cotroceni.

Protestul neautorizat al fermierilor a devenit violent marți, după ce în rândurile lor s-au infiltrat persoane care au atacat jandarmii și au provocat distrugeri.

Fermierii prezenți la protestul din Capitală au depus marți, în jurul orei 10.00, o listă cu 16 revendicări la Registratura Guvernului. Printre măsurile solicitate de crescătorii de animale se află redeschiderea urgentă a exportului de ovine, fără restricții în comercializare, iar oile să nu mai fie ucise.

Aceștia mai cer ca ANSVSA să stopeze taxele impuse crescătorilor de animale pentru acțiunile sanitar-veterinare obligatorii, modificarea legii vânătorii, scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate, potrivit listei cu cele 16 revendicări publicate pe pagina proprie de Facebook de către Asociația Agricolă Țara Loviștei.

Nicușor Dan a condamnat violențele din Piața Victoriei

Marți după-amiază, președintele Nicușor Dan transmitea că violențele din Piața Victoriei sunt extrem de grave și condamna „cu toată fermitatea” încercarea de a transforma un protest legitim în lupte de stradă. El mai spunea că la fel de gravă este încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială.

„Violențele pe care le vedem astăzi în Piața Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă. Atacurile și agresiunile, actele de vandalism, sunt inacceptabile și trebuie sancționate drastic, conform legii. Nicio nemulțumire nu poate justifica un astfel de comportament și punerea în pericol a celorlalți cetățeni aflați în stradă”, transmitea președintele Nicușor Dan.

El mai spunea că „la fel de gravă și condamnabilă este instigarea la violență și încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială pentru a deturna un miting legitim pornit din nemulțumiri legitime”.

Nicușor Dan menționa că, din păcate, în spațiul public este promovat tot mai des limbajul urii, inclusiv în mediul online, care produce efecte dramatice și se transformă în acțiuni regretabile.

„Fac un apel la rațiune și la responsabilitate. Calea dialogului rămâne singura care poate oferi soluții”, mai spunea președintele.

Bilanțul oficial al protestului „confiscat” din Piața Victoriei

Ministerului Afacerilor Interne a anunțat miercuri că protestul s-a încheiat dar va continua identificarea și sancționarea persoanelor care au încălcat legea în urma protestului de marți din Piața Victoriei.

Pe durata manifestației, polițiștii și jandarmii au acționat pentru menținerea ordinii publice, protejarea participanților și a celorlalți cetățeni, precum și pentru prevenirea și gestionarea situațiilor care puteau afecta siguranța publică, anunță MAI.

În urma intervențiilor și verificărilor efectuate până în acest moment, au fost întocmite trei dosare penale pentru fapte precum ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, instigare publică, distrugere, precum și portul sau folosirea de obiecte periculoase.

De asemenea, 47 de persoane au fost conduse la sediile unităților de poliție pentru verificări și documentarea faptelor. Față de șase persoane a fost dispusă măsura reținerii, potrivit MAI.

În cazul faptelor contravenționale, forțele de ordine au aplicat până acum 24 de sancțiuni, în valoare totală de 46.000 de lei.

Pe timpul protestului, echipajele medicale au acordat sprijin pentru 32 de persoane care au prezentat diverse stări de rău, printre care lipotimie, dureri toracice și amețeli.

Dintre acestea, nouă persoane au fost transportate la unități medicale pentru îngrijiri.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului

MAI precizează că activitățile operative continuă, iar polițiștii și jandarmii desfășoară în continuare verificări pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în săvârșirea unor fapte penale sau contravenționale.

Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Ministerul subliniază că datele sunt în dinamică și vor fi actualizate pe măsură ce activitățile de identificare, verificare și documentare vor fi finalizate.

MAI transmite că respectă și protejează dreptul cetățenilor de a protesta și de a-și exprima public nemulțumirile, însă precizează că dreptul la manifestație nu poate justifica acte de violență, distrugeri, agresarea forțelor de ordine sau alte încălcări ale legii.

„Protestul este un drept. Violența și încălcarea legii nu sunt”, transmite Ministerul Afacerilor Interne, subliniind că răspunderea pentru faptele ilegale este individuală.

Guvernul a reacționat după protestul fermierilor de marți din București și a transmis primele măsuri la problemele semnalate.

Reprezentanții Guvernului spun că țara noastră urmează să primească gratuit vaccinuri pentru animalele bolnave, iar exporturile vor fi reluate după ce Comisia Europeană ne va da undă verde. 14 asociații ale crescătorilor de oi au transmis că se dezic de toate formele de violență din timpul protestului.

După manifestația presărată cu violențe, Guvernul a transmis că premierul Ilie Bolojan a luat act de revendicările depuse marți la Guvern de „Asociația Profesională a Ciobanilor – APC” și a discutat cu viceprim-ministru, ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, despre soluțiile de răspuns la problemele semnalate.