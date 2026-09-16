Primele imagini cu pagubele provocate de atacurile iraniene asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu | VIDEO

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Atac iran baza sua cbs
x.com/CBSNews

Un avion distrus, corturi sfâşiate, barăci distruse: loviturile iraniene au provocat pagube grele în bazele americane din Orientul Mijlociu, potrivit fotografiilor făcute de soldaţi americani şi dezvăluite de CBS News, informează miercuri AFP.

autor
Alexandru Toader

Aceste imagini, luate într-o bază din Arabia Saudită şi alte două în Kuweit, au fost transmise presei americane de către membri ai armatei, sub acoperirea anonimatului şi publicate marţi.


"Acestea sunt pagube importante în bazele noastre care nu au fost comunicate publicului american", a declarat unul dintre ei pentru CBS. "Stai acolo, cu ochii închişi, primind lovituri în plină faţă!"

Inspectorul general al Pentagonului a publicat un raport luni în care explică că Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom) a semnalat importante daune la instalaţii americane.

Centcom a detaliat că loviturile iraniene "au avariat sau distrus sute de clădiri şi structuri la baze americane în Kuweit, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Irak, Oman şi Iordania".

"Zeci de avioane americane au fost distruse sau avariate", a mai indicat acesta.

Potrivit raportului prezentat de inspectorul general al Pentagonului, costul războiului în Iran ajunsese la sfârşitul lunii iunie la 33,4 miliarde de dolari, dar această cifră "nu include costurile reparării infrastructurilor".

SUA şi Israelul au lansat războiul împotriva Iranului la 28 februarie, Donald Trump stabilind ca obiectiv împiedicarea Teheranului de a se dota cu armă nucleară, ceea ce Republica islamică a negat întotdeauna că ar vrea să o facă.

Iranul a ripostat prin lovituri în regiune şi blocarea Strâmtorii Ormuz, rută strategică pentru comerţul cu hidrocarburi, făcând să explodeze preţul petrolului. 

Sursa: Agerpres

Etichete: iran, baze militare, SUA, orientul mijlociu,

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