Vremea se schimbă accentuat în România. Revin ninsorile, iar mai multe județe vor fi sub Cod galben de vânt puternic | HARTĂ

Bucureștiul și întreaga țară vor fi afectate de ploi, vânt puternic și răcire accentuată între 17 și 20 noiembrie. La munte va ninge, iar în zonele joase vor fi precipitații mixte și rafale puternice de vânt.

În București, vremea se va schimba semnificativ între 17 și 20 noiembrie. Cerul va deveni variabil, cu înnorări și ploi slabe spre finalul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 14–15 grade, iar cea minimă va fi de 7–8 grade.

În intervalul 17–20 noiembrie, întreaga țară va fi afectată de ploi importante cantitativ, ninsori la munte, precipitații mixte și intensificări ale vântului. În Banat și Crișana, luni după-amiază și seara vor fi averse însoțite de descărcări electrice, apoi precipitațiile se vor extinde în restul țării. Se vor acumula cantități de apă de 20–25 l/mp și izolat peste 30–40 l/mp.

Revin ninsorile la munte

În noaptea de 18/19 noiembrie, la munte va ninge și se va depune strat de zăpadă, iar în zonele mai joase din centru și est vor fi precipitații mixte. Vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, cu rafale de 40–60 km/h, iar în zonele montane se vor înregistra rafale de 70–90 km/h, la altitudini de peste 1700 m chiar 90–120 km/h.

Atenționare Cod galben de vânt

Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod Galben pentru Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Maramureș și zona montană, valabil până în dimineața zilei de 18 noiembrie. Vântul va fi temporar foarte puternic, cu rafale de 50–60 km/h, izolat de 70 km/h, iar în zonele montane mult mai intense.

