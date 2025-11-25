Vremea azi, 25 noiembrie. Atmosferă însorită în cea mai mare parte a țării. Maxime între 9 și 17 grade

Vremea
25-11-2025 | 08:06
Om natură soare
Getty Images

Ziua de marți aduce o încălzire a vremii. Domină atmosfera însorită, însă pe seară, în Banat și în Crișana și, pe spații mai mici, în Oltenia și în Maramureș, se înnorează și vin câteva averse.

autor
Știrile PRO TV

Pe crestele Carpaților avem lapoviță și ninsoare, iar vântul bate tare în unele zone. Maximele pleacă de la 9 grade în depresiunii și ajung la 17 grade în sudul și în vestul țării.

În Dobrogea și cu Bărăgan se anunță o zi frumoasă, cu soare și câțiva nori. Vântul se intensifică după prânz, iar pe litoral și în Deltă suflă cu 55 de km/h. Temperaturile cresc și ajung la 17 grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei e posibil să apară ceața în primele ore. Amiaza aduce soare, atmosferă plăcută și maxime de 14 grade – valori peste cele normale pentru ultima săptămână din noiembrie. Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina s-ar putea să se formeze ceața pe la câmpie. Apoi iese soarele și se anunță o zi frumoasă, cu vânt domol și temperaturi de până la 13 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem atmosferă însorită până spre seară, când se înnorează și o să plouă. La altitudini mari ploile se transformă în lapoviță și ninsoare.

Citește și
oameni pe strada
Vremea azi, 24 noiembrie. Se încălzește ușor în cea mai mare parte a țării. Maxime între 2 și 12 grade

Se mai încălzește puțin, iar maximele ajung la 14 grade. În vestul țării soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei. La apropierea serii se adună norii și o să vină câteva averse, iar în zonele înalte de munte o să ningă sau o să cadă lapoviță. Vântul are intensificări, iar temperaturile cresc și ajung la 17 grade.

În Transilvania avem o dimineață foarte rece în depresiunii. Apoi soarele încălzește atmosfera, iar la amiază se ating 14 grade. Vântul se întețește în zona Meridionalilor, iar la altitudini mari vor fi rafale de 110 km/h. În Oltenia urmează o zi frumoasă. Vântul are intensificări în zona montană, iar în orele serii se adună câțiva nori de ploaie. Se mai încălzește puțin față de ieri și se ating 15 grade.

Cam la fel va fi și în ținuturile sudice: soare, vreme bună și vânt domol toată ziua. Vremea devine deosebit de caldă pentru data din calendar, iar în Lunca Dunării se ating 17 grade.

Vremea în București

În București se încălzește vremea. Soarele strălucește pe tot parcursul zilei, vântul adie plăcut și maxima ajunge pe la 12 grade. La noapte e posibil să se formeze ceață, iar temperatura coboară până la 4 grade.

Vremea la munte

Temperaturile cresc și în zonele de munte. În ansamblu avem vreme frumoasă, dar apar și câteva ploi slabe. Pe creste ploile se pot transforma în lapoviță și ninsoare. Vântul suflă cu putere în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, iar la altitudini mari poate atinge viteze de 110 km/h.

Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești false. Cum au obținut documentele pentru a putea intra în UE

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, vremea azi, vremea la munte, vremea,

Dată publicare: 25-11-2025 07:55

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie. ANM anunță un val de căldură, urmat de o răcire bruscă
Vremea
Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie. ANM anunță un val de căldură, urmat de o răcire bruscă

România va traversa în următoarele două săptămâni un episod meteo marcat de variații termice accentuate, cu încălziri bruște urmate de răciri semnificative în majoritatea regiunilor.

Vremea azi, 24 noiembrie. Se încălzește ușor în cea mai mare parte a țării. Maxime între 2 și 12 grade
Vremea
Vremea azi, 24 noiembrie. Se încălzește ușor în cea mai mare parte a țării. Maxime între 2 și 12 grade

Luni se încălzește ușor în cea mai mare parte a țării. Maximele se vor situa între 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 12 grade în sudul Banatului, Olteniei, Munteniei și Dobrogei.

Lapoviţă şi ninsoare în mai multe zone din țară. Meteorologii anunţă că vremea continuă să se răcească
Stiri actuale
Lapoviţă şi ninsoare în mai multe zone din țară. Meteorologii anunţă că vremea continuă să se răcească

Poliţia Sibiu avertizează că în mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile pot deveni alunecoase, motiv pentru care sunt necesare anvelopele de iarnă.

Recomandări
Ce conține noua strategie de securitate a României. Președintele mizează pe „independența solidară”. DOCUMENT
Stiri actuale
Ce conține noua strategie de securitate a României. Președintele mizează pe „independența solidară”. DOCUMENT

CSAT a analizat Strategia Națională de Apărare a Țării, documentul să fie prezentată miercuri în Parlament. Documentul stabilește care sunt principalele priorități de apărare și amenințări la adresa României.

Curtea Constituţională va discuta astăzi sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private
Stiri actuale
Curtea Constituţională va discuta astăzi sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private

Curtea Constituţională a României (CCR) discută, marţi, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.

Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false
Stiri actuale
Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false

17 percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova şi alte state din fosta URSS.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Noiembrie 2025

55:05

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Noiembrie 2025

01:45:12

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28