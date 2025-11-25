Vremea azi, 25 noiembrie. Atmosferă însorită în cea mai mare parte a țării. Maxime între 9 și 17 grade

Ziua de marți aduce o încălzire a vremii. Domină atmosfera însorită, însă pe seară, în Banat și în Crișana și, pe spații mai mici, în Oltenia și în Maramureș, se înnorează și vin câteva averse.

Pe crestele Carpaților avem lapoviță și ninsoare, iar vântul bate tare în unele zone. Maximele pleacă de la 9 grade în depresiunii și ajung la 17 grade în sudul și în vestul țării.

În Dobrogea și cu Bărăgan se anunță o zi frumoasă, cu soare și câțiva nori. Vântul se intensifică după prânz, iar pe litoral și în Deltă suflă cu 55 de km/h. Temperaturile cresc și ajung la 17 grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei e posibil să apară ceața în primele ore. Amiaza aduce soare, atmosferă plăcută și maxime de 14 grade – valori peste cele normale pentru ultima săptămână din noiembrie. Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina s-ar putea să se formeze ceața pe la câmpie. Apoi iese soarele și se anunță o zi frumoasă, cu vânt domol și temperaturi de până la 13 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem atmosferă însorită până spre seară, când se înnorează și o să plouă. La altitudini mari ploile se transformă în lapoviță și ninsoare.

Se mai încălzește puțin, iar maximele ajung la 14 grade. În vestul țării soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei. La apropierea serii se adună norii și o să vină câteva averse, iar în zonele înalte de munte o să ningă sau o să cadă lapoviță. Vântul are intensificări, iar temperaturile cresc și ajung la 17 grade.

În Transilvania avem o dimineață foarte rece în depresiunii. Apoi soarele încălzește atmosfera, iar la amiază se ating 14 grade. Vântul se întețește în zona Meridionalilor, iar la altitudini mari vor fi rafale de 110 km/h. În Oltenia urmează o zi frumoasă. Vântul are intensificări în zona montană, iar în orele serii se adună câțiva nori de ploaie. Se mai încălzește puțin față de ieri și se ating 15 grade.

Cam la fel va fi și în ținuturile sudice: soare, vreme bună și vânt domol toată ziua. Vremea devine deosebit de caldă pentru data din calendar, iar în Lunca Dunării se ating 17 grade.

Vremea în București

În București se încălzește vremea. Soarele strălucește pe tot parcursul zilei, vântul adie plăcut și maxima ajunge pe la 12 grade. La noapte e posibil să se formeze ceață, iar temperatura coboară până la 4 grade.

Vremea la munte

Temperaturile cresc și în zonele de munte. În ansamblu avem vreme frumoasă, dar apar și câteva ploi slabe. Pe creste ploile se pot transforma în lapoviță și ninsoare. Vântul suflă cu putere în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, iar la altitudini mari poate atinge viteze de 110 km/h.

