Ulterior, începând din 21 noiembrie, valorile termice vor scădea treptat, iar nopțile vor deveni mai reci, cu minime negative în unele regiuni. Potrivit estimărilor meteorologice, ploile vor fi mai frecvente în prima săptămână a intervalului analizat, în special între 17 și 21 noiembrie.

Vremea în Banat

În Banat, temperaturile maxime vor crește în primele trei zile, de la aproximativ 12 grade până la 17 grade Celsius, în 18 noiembrie. Ulterior, vremea se va răci treptat, iar maximele vor ajunge la aproximativ 9 grade în 22 noiembrie. Până la finalul intervalului nu sunt estimate schimbări importante.

Minimele vor urca de la 5 grade, în 16 noiembrie, până la 9 grade, în 18 noiembrie. Din 21 noiembrie, temperaturile nocturne vor scădea, ajungând la o medie de aproximativ un grad în 23 noiembrie. În a doua săptămână, acestea se vor menține în jurul valorii de 2 grade.

Ploile vor fi prezente temporar în prima săptămână, cu cantități local moderate în perioada 17-21 noiembrie. Probabilitatea unor precipitații slabe se va menține ridicată și ulterior.

Vremea în Crișana

În Crișana, temperaturile maxime vor crește de la 13 grade, în 16 noiembrie, până la 15 grade, în 19 noiembrie. După această perioadă, valorile vor scădea semnificativ, iar la mijlocul intervalului vor ajunge la o medie de 8 grade. Acestea se vor menține în jurul acestui nivel până la finalul prognozei.

Minimele vor crește inițial de la 4 la 9 grade, între 16 și 18 noiembrie. Ulterior, se vor menține în jurul valorii de 7 grade, înainte de o nouă scădere. În 23 noiembrie, media temperaturilor nocturne va ajunge la zero grade, iar în a doua săptămână se va situa între 1 și 2 grade.

Ploile vor apărea temporar în prima săptămână, cu posibile cantități moderate în perioada 17-21 noiembrie. Probabilitatea precipitațiilor slabe va rămâne ridicată și în restul intervalului.

Vremea în Transilvania

În Transilvania, maximele vor crește de la 11 grade, în 16 noiembrie, până la aproximativ 15 grade, în 18 noiembrie. După aceea, temperaturile vor scădea treptat, ajungând la o medie de 6 grade în zilele de 22 și 23 noiembrie. În restul intervalului nu sunt anticipate variații importante.

Minimele vor porni de la o medie de zero grade și vor urca până la aproximativ 7 grade în 18 noiembrie. Ulterior, acestea vor scădea treptat, până la -3 grade în 23 noiembrie. În a doua săptămână, temperaturile nocturne vor oscila între -2 și zero grade.

Ploile vor fi temporare în prima jumătate a intervalului, iar între 17 și 21 noiembrie pot apărea precipitații moderate cantitativ. Probabilitatea de ploaie va rămâne ridicată și ulterior.

Vremea în Maramureș

În Maramureș, temperaturile maxime vor crește în primele trei zile, ajungând la aproximativ 14 grade în 18 și 19 noiembrie. Apoi, vremea se va răci, iar valorile diurne vor coborî până la 6 grade în perioada 23-24 noiembrie. În a doua săptămână, maximele vor avea valori medii cuprinse între 6 și 8 grade.

Minimele vor crește de la un grad, la începutul intervalului, până la 8 grade în 18 noiembrie. Din 21 noiembrie, temperaturile nocturne vor scădea, ajungând la o medie de -1 grad în 23 noiembrie. În a doua jumătate a perioadei analizate, acestea se vor situa în jurul valorii de zero grade.

Temporar va ploua în prima săptămână, iar între 17 și 21 noiembrie sunt posibile cantități moderate de precipitații. Probabilitatea ploilor slabe se va menține ridicată și în perioada următoare.

Vremea în Moldova

În Moldova, temperaturile maxime vor crește în primele zile, de la o medie de 10 grade până la aproximativ 16 grade în perioada 17-18 noiembrie. Ulterior, se va răci treptat, iar între 22 și 24 noiembrie maximele vor ajunge la aproximativ 6 grade. În restul intervalului, acestea se vor situa, în general, între 4 și 6 grade.

Minimele vor crește inițial de la zero grade până la 6-7 grade în perioada 17-19 noiembrie. După aceea, temperaturile vor scădea, iar în jurul datei de 23 noiembrie media va ajunge la aproximativ -2 grade. Ulterior, valorile nocturne se vor menține în jurul acestui nivel.

În prima săptămână sunt posibile ploi slabe, mai ales între 17 și 20 noiembrie. În restul intervalului, precipitațiile vor fi puțin probabile, iar cantitățile estimate vor fi, în general, nesemnificative.

Vremea în Dobrogea

În Dobrogea, vremea se va încălzi în prima parte a intervalului, iar maximele vor ajunge la 17-18 grade în zilele de 18, 19 și 20 noiembrie. Valorile sunt mult peste cele normale pentru această perioadă. Ulterior, temperaturile vor scădea, ajungând la aproximativ 9 grade în 22 și 23 noiembrie. Până la finalul intervalului, maximele se vor menține între 9 și 10 grade.

Minimele vor crește de la aproximativ 5 grade în prima zi până la 10-12 grade în 18 și 19 noiembrie. După acest interval mai cald, temperaturile nocturne vor scădea treptat, ajungând la 2-3 grade în jurul datei de 23 noiembrie. În a doua parte a perioadei, acestea vor oscila între 2 și 4 grade.

Ploile vor fi posibile temporar în prima săptămână, în special între 17 și 20 noiembrie. Cantitățile estimate vor fi, în general, reduse, deși izolat pot apărea acumulări mai importante. Spre finalul intervalului, probabilitatea precipitațiilor va scădea.

Vremea în Muntenia

În Muntenia, temperaturile maxime vor crește de la aproximativ 11 grade până la 16-17 grade în perioada 18-20 noiembrie. Vremea va fi astfel mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. După acest interval, temperaturile vor scădea accentuat, iar între 22 și 24 noiembrie media maximelor va ajunge la 9-10 grade. În a doua săptămână, valorile diurne se vor menține, în general, între 8 și 10 grade.

Minimele vor crește de la aproximativ 2 grade în noaptea de 15 noiembrie până la 7-8 grade în perioada 18-20 noiembrie. Ulterior, vremea se va răci și pe timpul nopții, iar mediile vor coborî spre zero grade în jurul datei de 23 noiembrie. Până la finalul intervalului, minimele vor oscila între -1 și un grad.

Ploile vor fi temporare în prima săptămână, cu o probabilitate mai ridicată între 17 și 20 noiembrie, când local pot fi moderate cantitativ. După această perioadă, precipitațiile vor deveni mai rare, slabe și izolate.

Vremea în Oltenia

În Oltenia, temperaturile maxime vor crește treptat de la aproximativ 9 grade, în 15 noiembrie, până la 16-17 grade în perioada 17-20 noiembrie. Din 21 noiembrie, vremea va intra într-un proces de răcire, iar maximele vor coborî la 9-10 grade în zilele de 22 și 23 noiembrie. În restul intervalului, acestea se vor situa între 7 și 9 grade.

Minimele vor crește în primele zile de la 3-4 grade până la 8-9 grade în 18 și 19 noiembrie. Ulterior, temperaturile nocturne vor scădea semnificativ, ajungând la o medie de aproximativ zero grade în jurul datei de 23 noiembrie. În a doua parte a intervalului, minimele se vor stabiliza, în general, între zero și 2 grade.

Ploile vor fi mai frecvente în prima săptămână, iar în perioada 19-20 noiembrie se pot acumula cantități moderate de apă. Ulterior, probabilitatea precipitațiilor va scădea considerabil. Spre finalul intervalului sunt posibile noi episoade de ploaie, însă estimările în acest sens sunt incerte.

Vremea la munte

La munte, temperaturile maxime vor crește de la 4 grade, în 16 noiembrie, până la 8 grade în zilele de 18 și 19 noiembrie. Ulterior, valorile vor scădea semnificativ, iar în 22 noiembrie media maximelor va ajunge la -1 grad. În prima parte a celei de-a doua săptămâni, temperaturile diurne se vor situa între zero și un grad, urmând să crească până la aproximativ 2 grade spre finalul intervalului.

Minimele vor urca inițial de la -2 grade până la 3 grade în 18 noiembrie. După aceea, se vor menține în jurul valorii de 2 grade, însă din 21 noiembrie vor scădea, ajungând la -5 grade în 23 noiembrie. În a doua săptămână, mediile temperaturilor nocturne vor fi cuprinse între -5 și -3 grade.