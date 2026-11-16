Potrivit News.ro, Mugur Isărescu a fost întrebat într-o conferinţă de presă dacă există un risc pentu România de a ajunge la un împrumut cu Fondul Monetar Internaţional.

”Risc există oricând, dar, pentru că am văzut că s-a creat aşa o discuţie mare cu vine Fondul, un fel de bau-bau pe care l-am mai trăit de câteva ori şi ia măsuri mai aspre, Fondul vine când avem o criză valutară şi nu avem rezerve. Nu e cazul României. Ţara are nevoie de bani, dar nu de bani de la FMI, că acolo e vorba numai de un schimb de valute. Noi le dăm lei în contul nostru de la FMI şi ei ne dau bani pentru rezervă valutară, deci valută atunci când nivelul rezervei este scăzut sau când există o criză valutară”, a afirmat Mugur Isărescu.

El a precizat că România are nevoie de bani din investiţi străini, din fonduri europene.

”Explic tehnic, ca să ieşim dintr-o discuţie care nu îşi are rostul. Ţara are nevoie de bani, dar din investiţii străine, din fonduri europene, care e bine să fie atrase în mai mare măsură şi din împrumuturi pe pieţele de capital şi aici este riscul cel mare şi eventual şi o conexie cu Fondul, că dacă credibilitatea noastră pe plan internaţional s-ar deteriora într-o asemenea măsură, un acord cu Fondul poate să reducă această credibilitate, dar nu este, nu suntem în situaţia actuală. În situaţia actuală avem acord cu Uniunea Europeană. Avem ţinte de deficit. Trebuie să le îndeplinim şi atunci şi rating-ul şi credibilitatea ţării pot fi menţinute fără acord cu Fondul”, a transmis guvernatorul BNR.

El a menţionat că reprezentanţii FMI sunt prezenţi constatat în ţara noastră, dar asta nu înseamnă că va fi realizat un acord.

”Şi încă o formulare ca să vă mai tulbur. Fondul să ştiţi că nu vine aşa... E chiar prezent aproape săptămânal la noi, că ţinem legătura cu ei, Banca Naţională are legături permanente cu FMI, schimbăm informaţii, opinii. Şi după câte ştiţi, în primăvară a fost aici şi-au spus părerea şi probabil că mai vine din nou în primăvară. Asta nu înseamnă că facem un acord de tip stand-by cu ei pentru că nu de acei bani avem nevoie”, a mai declarat Mugur Isărescu.