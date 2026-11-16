Amanda Mathewson, în vârstă de 55 de ani, a fost condamnată la doi ani de închisoare pentru neglijarea și abandonarea minorilor.

Potrivit declarațiilor prezentate în instanță, între 2023 și 2024, femeia a avut grijă de peste 50 de copii, deși autorizația îi permitea să supravegheze doar opt. Pentru a ascunde numărul real al copiilor, le cerea părinților să o anunțe prin mesaj înainte să vină să-i ia, astfel încât să-i poată muta în camere diferite, scrie Metro.

Părinții au descoperit că bona îi mințea

Angus și soția sa i-au încredințat cei doi fii bonei timp de aproape doi ani. În 2024, unul dintre băieți a început să spună că femeia îl ducea la etaj într-un cărucior. Întrebată despre acest lucru, Mathewson le-a spus părinților că băiatul adormise pur și simplu în cărucior.

Adevărul a ieșit la iveală pe 26 august 2024. În acea zi, un alt părinte l-a contactat pe Angus și i-a spus că o văzuse pe bonă la ieșirea de la școală, însă niciunul dintre fiii săi nu era cu ea.

Bărbatul și soția sa au mers să verifice situația. Au observat că pantofii sport care ieșeau din căruciorul femeii nu aparțineau copiilor lor. Au pornit apoi spre locuința bonei, unde au auzit un copil plângând.

În grădină au găsit cinci copii de vârstă școlară, fără niciun adult în preajmă. În interiorul casei se aflau alți 22 de copii, toți nesupravegheați.

Angus a povestit că inițial a fost cuprins de șoc și neîncredere, apoi și-a dat seama că trebuie să-i ajute pe cei mici. El a descris întâlnirea cu aceștia ca fiind una copleșitoare, întrucât copiii erau în suferință, iar părinții nu știau de ce aveau nevoie.

Copiii erau ținuți în camere fără mâncare și apă

Dintre cei 27 de copii, 12 nu începuseră încă școala primară. Unul dintre ei plângea sub masa din bucătărie.

Cei doi fii ai lui Angus se aflau la etaj, într-o cameră de oaspeți foarte călduroasă, împreună cu alți nouă copii cu vârste sub cinci ani. Doi dintre aceștia erau legați în cărucioare. Ferestrele erau închise, jaluzelele trase, iar copiii se uitau la o emisiune pentru cei mici.

„I-am găsit pe nouă dintre ei acolo, fără acces la mâncare, apă, jucării sau activități; singurul lucru cu care se puteau ocupa era televizorul”, a povestit tatăl.

În timp ce Angus cobora cu fiii săi, Mathewson s-a întors acasă după ce luase alți copii de la școală. Bărbatul a confruntat-o, întrebând-o câte legi încălcase. Femeia și-a dat seama că minciunile îi fuseseră descoperite și s-a prăbușit.

Între timp, zeci de părinți îngrijorați au început să ajungă la locuință, iar Angus a chemat poliția.

Bona a primit anterior calificativul „foarte bine”

Mai mulți părinți observaseră semne că ceva nu era în regulă. Unii spuneau că cei mici se întorceau acasă însetați, cu scutecele murdare sau cu hainele ude. Alții erau surprinși că hainele copiilor rămâneau impecabile, deși femeia susținea că aceștia luaseră mese dezordonate.

Mathewson le oferea părinților jurnale cu activitățile zilnice ale copiilor, însă poliția le-a considerat înșelătoare și false.

Părinții au fost revoltați și de faptul că neregulile nu au fost descoperite de Inspectoratul pentru Protecția Copilului. La o inspecție inopinată din 7 august 2023, instituția îi acordase bonei calificativul „foarte bine” la toate criteriile. Raportul descria locuința drept un mediu confortabil și primitor, în care copiii erau tratați cu bunătate și grijă.

Ulterior, într-o scrisoare trimisă părinților în februarie 2025, inspectoratul a recunoscut că Mathewson primise informații despre plângeri și inspecții de la o persoană din cadrul agenției.

Femeia a fost condamnată la doi ani de închisoare

În octombrie, la Tribunalul Șerifului din Kirkcaldy, Amanda Mathewson a recunoscut că a neglijat și abandonat în mod intenționat copiii, expunându-i unor situații care le puteau provoca suferințe inutile sau le puteau afecta sănătatea.

Vineri, șeriful MacRitchie a condamnat-o la doi ani de închisoare. Judecătorul a subliniat că experiența și calificările femeii îi permiteau să înțeleagă vulnerabilitatea copiilor mici și necesitatea supravegherii permanente.

Acesta a considerat că riscul de a le provoca răni grave era foarte mare și că doar o pedeapsă cu închisoarea putea reflecta gravitatea faptelor.

După pronunțarea sentinței, un reprezentant al Inspectoratului pentru Protecția Copilului a transmis că instituția regretă cele întâmplate și că a revizuit procedurile de inspecție, gestionare a reclamațiilor și prevenire a conflictelor de interese.

Au fost introduse și noi modalități prin care părinții pot transmite sesizări despre îngrijitorii copiilor, precum și resurse care să-i ajute să înțeleagă la ce standarde de îngrijire se pot aștepta. Instituția a precizat că acest caz nu reflectă situația generală din Scoția, unde peste 90% dintre îngrijitorii de copii primesc calificative de „bun” sau mai bune în urma inspecțiilor.