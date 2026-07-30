Pe parcursul zilei de joi, vremea va fi călduroasă, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32 - 34 de grade, iar cea minimă de 15 - 18 grade, relatează Agerpres.

Vremea călduroasă va persista vineri, disconfortul termic va crește, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 32 - 34 de grade și cea minimă de 16 - 19 grade.

Sâmbătă, vremea va fi în continuare călduroasă și disconfortul termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 33 - 34 de grade și cea minimă de 16 - 19 grade.

De asemenea, duminică, vremea călduroasă se va menține, la fel și disconfortul termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil în orele amiezii și mai mult senin în restul intervalului, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 33 - 34 de grade, iar cea minimă de 16 - 19 grade.

'În intervalul 30 iulie, ora 10:00 - 03 august, ora 10:00, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru val de căldură, disconfort termic, caniculă, nopți tropicale', subliniază meteorologii.

ANM anunță caniculă, disconfort termic și nopți tropicale în România

Astfel, ANM a emis și o informare meteo de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicale, valabilă în toată țara până pe 3 august. Astfel, începând de joi, 30 iulie, până luni, 3 august, ora 10:00, un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat în toată țara.

Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități joi (30 iulie) în regiunile vestice și sud-vestice, apoi, pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Va fi caniculă în Banat, Crișana și vestul Olteniei, iar de vineri (31 iulie) pe arii tot mai extinse și în Maramureș, Transilvania, restul Olteniei și izolat în celelalte regiuni.

Vor fi temperaturi maxime de 33 - 37 de grade, iar în Câmpia de Vest în zilele de sâmbătă (1 august) și duminică (2 august) se vor atinge valori de 38 - 39 de grade.

În vestul țării, pe litoral și pe suprafețe mici în rest, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în general de 20 - 23 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în Dealurile de Vest (23 - 24 de grade).

'Valul de căldură va persista și pe parcursul săptămânii viitoare (perioada 3 - 9 august) și se va intensifica, vremea devenind caniculară cu disconfort termic accentuat pe arii extinse', atenționează meteorologii.