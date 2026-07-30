A intrat în vigoare Codul galben de caniculă. Urmează temperaturi până la 39 de grade și nopți tropicale | HARTĂ

Un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat în România în următoarele zile, iar temperaturile vor ajunge până la 39 de grade în vestul țării.

Meteorologii anunță caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale, iar căldura va persista și săptămâna viitoare. Joi, temperaturile maxime vor ajunge la 33-37 de grade în vest și sud-vest, iar indicele temperatură-umezeală va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Canicula va fi prezentă în Banat, Crișana și vestul Olteniei. Cod galben în mai multe județe Pentru joi, ANM a emis un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic și nopți tropicale în județele Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. În aceste zone, temperaturile vor ajunge la 33-37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest și în vestul și sudul Olteniei. Pe arii restrânse, minimele vor rămâne între 20 și 24 de grade. Recomandări Video Vremea azi, 30 iulie 2026. România intră din nou sub un val de caniculă, cu ...

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Vineri, căldura se extinde De vineri, valul de căldură se extinde spre Maramureș, Transilvania, restul Olteniei și, izolat, în celelalte regiuni. Temperaturile vor ajunge la 36-37 de grade în nordul Crișanei, sud-vestul Transilvaniei și al Olteniei și în sudul Banatului. Pentru nordul Crișanei, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei este anunțat cod galben. În aceste regiuni, disconfortul termic va fi ridicat, iar ITU va depăși pragul critic de 80 de unități. Vestul țării intră sub cod portocaliu Județele Bihor, Arad și Timiș vor fi vineri sub cod portocaliu de caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 38 de grade, iar ITU va depăși 80 de unități. În nopțile următoare, temperaturile minime vor rămâne, pe arii restrânse, la 20-24 de grade. Potrivit ANM, valul de căldură va persista și săptămâna viitoare, între 3 și 9 august, când vremea va deveni caniculară pe arii extinse, cu disconfort termic accentuat.

Fenomenul Omega care aduce temperaturi ridicate Valul de căldură este adus de o masă de aer tropical care vine din nordul Africii. Meteorologii vorbesc despre un blocaj atmosferic de tip Omega. La altitudine, curenții de aer formează o configurație asemănătoare literei grecești Ω. În centrul acesteia se află o zonă de presiune ridicată, care acționează ca un capac și nu lasă aerul rece să pătrundă, astfel căldura rămâne deasupra aceleiași regiuni mai multe zile, chiar săptămâni, iar temperaturile continuă să crească.

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