Adrian Mutu împlinește 47 de ani. Cariera „Briliantului”, de la atacant la FC Argeș la idol în marile cluburi europeme. FOTO

Fostul atacant al naţionalei României, în prezent antrenor, Adrian Mutu, cel supranumit „Briliantul” sau „Il Fenomeno” în perioada în care evolua, împlineşte, joi, 47 de ani.

autor
Aura Trif

Documentarul sportiv „Il Fenomeno – Povestea unui Superstar” surprinde cu autenticitate parcursul lui Adrian Mutu și e disponibil exclusiv pe VOYO.

Primele victorii din carieră

Adrian Mutu s-a născut la 8 ianuarie 1979, la Calineşti, în judeţul Argeş, şi şi-a început cariera de fotbalist profesionist la FC Argeş, în 1996, unde a marcat 11 goluri în 41 de jocuri. El s-a transferat la Dinamo Bucureşti, în 1998.

Pentru Dinamo, Mutu a înscris 26 de goluri în 37 de jocuri, reuşind câştigarea campionatului şi a Cupei României în 1999. În pauza de iarnă a ediţiei 1999-2000, el a fost transferat în Italia, la Internazionale Milano.

În primul său an în Serie A, Mutu a jucat doar în 10 meciuri fără a marca vreun gol, dar în Cupa Italiei a înscris de două ori în patru partide. El este apoi transferat la Hellas Verona, unde, în perioada 2000-2002, a marcat 17 goluri în 62 de meciuri, iar apoi a trecut la FC Parma.

Sezonul lui Mutu la AC Parma (2002-2003) a fost cel mai prolific din cariera lui în Serie A. A marcat 18 goluri în 31 de meciuri, ajutând-o pe Parma să se califice în Cupa UEFA. Mutu a fost considerat cel mai bun jucător al Parmei în sezonul 2002-2003. În 2003, a fost achiziţionat de noul patron al grupării Chelsea Londra la vremea aceea, Roman Abramovici. Acesta a plătit la momentul respectiv 15,8 milioane de lire sterline pentru achiziţionarea atacantului român.

De la glorie la suspendare: anul care i-a schimbat cariera

La Chelsea, Mutu a evoluat doar un an pentru că în septembrie 2004 a fost depistat pozitiv cu cocaină la un control antidoping. El a fost suspendat 7 luni, din 29 octombrie 2004 până în 18 mai 2005, şi amendat cu 20.000 de lire sterline de către Federaţia Engleză de Fotbal. Chelsea i-a reziliat contractul, astfel că în ianuarie 2005, Mutu a semnat pe 5 ani cu Juventus.

După retrogradarea la masa verde a formaţiei Juventus, Mutu a fost achiziţionat de AC Fiorentina, unde a evoluat din 2006 până în 2011 devenind un adevărat idol pentru fanii italieni. În ianuarie 2010, au apărut din nou probleme cu dopajul, el fiind suspendat nouă luni după ce este depistat pozitiv cu sibutramină.

În 23 iunie 2011, Mutu a trecut la Cesena, echipă pentru care a înscris opt goluri în 28 de meciuri. Cu 102 goluri marcate, Mutu este cel mai bun marcator român din Italia şi ocupă locul 74 în clasamentul all-time al fotbaliştilor cu cele mai multe reuşite în Seria A.

La 28 august 2012 el semnează cu gruparea AC Ajaccio din campionatul Franţei. După un prim sezon în Ligue I în care a jucat în 28 de partide marcând de 11 ori, atacantul a anunţat, în noiembrie 2013, că din ianuarie 2014 va reveni în România, urmând să evolueze sub formă de împrumut la formaţia Petrolul Ploieşti, condusă atunci de prietenul şi fostul său coechipier de la echipa naţională, Cosmin Contra.

Cariera lui Adrian Mutu la prima reprezentativă a început la 29 martie 2000, când a debutat în partida Grecia – România, scor 2-0. Peste câteva luni, el juca la primul său turneu final, Euro 2000. În următorii ani Mutu devine principalul macator al primei reprezentative, iar după retragerea lui Cristian Chivu din 2011 şi căpitanul României.

La 22 martie 2013, Mutu l-a egalat pe Gheorghe Hagi în clasamentul all-time al golgheterilor pentru echipa naţională, cu 35 de reuşite prin golul marcat din penalti în minutul 68 al meciului Ungaria-România, din preliminariile Cupei Mondiale 2014.

De la fenomen la antrenor

El s-a retras din cariera de fotbalist în 2016, după ce a jucat şi în India, la Pune City.

După ce a fost manager la Dinamo şi director sportiv în cadrul FRF, Adrian Mutu şi-a început cariera de antrenor în 2018, când a preluat FC Voluntari, echipă pe care a salvat-o de la retrogradare. El a mai antrenat naţionala de tineret a României, echipele FC U Craiova 1948, Rapid Bucureşti şi Neftci Baku, de la ultima fiind demis înainte de Crăciun, în 2023.

Din ianuarie până în aprilie 2024 a condus CFR Cluj, iar din decembrie 2024 a fost numit antrenor al echipei Petrolul Ploieşti, de unde a plecat în martie 2025.

Adrian Mutu este căsătorit cu Sandra Bachici şi au un băieţel, pe Tiago. El a mai fost căsătorit cu Consuelo Matos, cu care are două fetiţe, Adriana şi Maya Vega, şi mai are un băiat, Mario, din prima căsnicie cu Alexandra Dinu.

