Pe partea vestică avem soare și timp frumos, iar maximele pleacă de la 22 de grade în Moldova și în estul Transilvaniei și ajung la 30 de grade în Oltenia.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan instabilitatea persistă. Avem înnorări, scurte momente cu soare și câteva reprize de ploi torențiale, cu tunete și fulgere. E posibil să cadă și grindină, iar temperaturile mai scad puțin și se opresc la 27 de grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim tot vreme instabilă. Și pe-aici vin mai multe serii de averse zgomotoase, care vor lăsa în urmă peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. La amiază vor fi în jur de 26 de grade.

O să plouă și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina - mai consistent în zonele montane, pe unde se vor strânge cantități mari de apă în intervale scurte de timp. Vor fi și manifestări de instabilitate, iar vremea se menține răcoroasă.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme mai bună. E adevărat că și pe-aici vin câteva ploi, dar pe suprafețe mai restrânse. În general se anunță o zi frumoasă, cu temperaturi de până la 27 de grade.

În ținuturile vestice se mai încălzește față de ziua trecută, iar la amiază se ating 28 de grade. Aversele apar mai ales în zona montană, dar în restul regiunii avem soare și timp frumos în cea mai mare parte a zilei.

În Transilvania vin mai multe reprize de ploi torențiale - în special la munte, pe unde se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Nu lipsesc perioadele însorite, iar temperaturile rămân la valori similare cu cele de ieri.

În Oltenia instabilitatea afectează mai ales estul provinciei și zona montană, pe unde apar câteva averse cu tunete și fulgere. În general avem o zi destul de frumoasă, cu soare și maxime de 29...30 de grade.

În sudul României ploile vor lăsa în urmă cantități mari de apă în intervale scurte de timp. Acestea vin însoțite de fenomene meteo severe, iar vremea rămâne caldă și temperaturile urcă până la 29 de grade.

Vremea în București

În București instabilitatea crește din nou, iar după-amiaza și seara vor fi perioade cu averse zgomotoase. Vântul se întețește în timpul ploilor și e posibil să cadă grindină. Se mai răcorește puțin și vor fi în jur de 27 de grade. Urmează o noapte plăcută, cu o minimă de 16 grade.

La munte atmosfera se menține instabilă în Carpații Orientali și în jumătatea estică a Meridionalilor, pe unde o să plouă torențial, în special în a doua parte a zilei. Vor fi și descărcări electrice, și vijelii, iar cantitățile de apă vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. În restul zonei montane găsim vreme ceva mai bună.