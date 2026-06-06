În urma ploilor abundente, zeci de gospodării au fost inundate, iar pe unele porțiuni de drum autoturismele au rămas în apă.

În Onești, județul Bacău, pompierii au muncit fără pauză ca să scoată apa din gospodăriile și din beciurile oamenilor. În cartierul Slobozia, pe drumul spre Rotunda, un autoturism nu a mai putut să înainteze.

Timp de o oră și în județul Vaslui a plouat torențial cu tunete și fulgere. Vântul a măturat totul în cale.

În zona Crasna, șoferii au circulat cu dificultate din cauza vizibilității reduse și a râului de pe șosea. Oamenii au fost avertizați printr-un mesaj RO-ALERT că ar putea crește debitul Prutului și Bârladului.

Pe drumul județean de după Tarnița, aluviunile aduse de pe versanți au blocat șoselele, iar autoturismele au înțepenit în coloană aproape trei ore.

Probleme și în zona Capitalei

Și la marginea Bucureștiului, în Pantelimon, a refulat canalizarea.

În unele județe, codul galben de vreme severă expiră în această seară la ora 23, însă în altele rămâne în vigoare până mâine dimineață, la ora 8, în special în estul Moldovei, estul Munteniei și în Dobrogea.

Raul Ilea, meteorolog ANM: „Manifestările de instabilitate atmosferică se regăsesc în acest moment într-un sector cald al unui ciclon. În acest moment al anului, astfel de fenomene sunt extrem de obișnuite pentru această perioadă, dar pot căpăta o anumită severitate.”

Meteorologii precizează că episoadele cu ploi puternice de vară și chiar furtuni se vor menține în unele regiuni până duminică seară.