Furtuni și vijelii în România. ANM a emis cod galben de ploi, grindină și vânt puternic în aproape toată țara. HARTĂ

Sunt vizate în special Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, zonele montane, precum și local Maramureșul, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei, unde cantitățile de apă pot depăși izolat 30–40 l/mp.

Duminică, în Moldova, Transilvania, Muntenia și zonele de munte, precum și local în Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 50–70 km/h și, izolat, grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15–25 l/mp, iar izolat pot depăși 30–40 l/mp.

În cursul nopții de 6 spre 7 iunie (ora 23:00 – 08:00), fenomenele de instabilitate vor continua în centrul și estul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, cu averse torențiale, descărcări electrice și vânt de până la 50–60 km/h. Și în această perioadă, izolat, se pot înregistra cantități de apă de peste 30–40 l/mp.

În a doua parte a intervalului, 7 iunie (ora 12:00 – 21:00), instabilitatea atmosferică va afecta Carpații Orientali, jumătatea estică a Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea și sudul și sud-vestul Moldovei, unde sunt așteptate din nou averse torențiale, vijelii cu rafale de 60–70 km/h și grindină de mici și medii dimensiuni.

Cum va fi vremea în București

Pentru București, meteorologii anunță o vreme în general instabilă în intervalul 6 iunie, ora 10:00 – 7 iunie, ora 21:00. Vor fi înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Sâmbătă după-amiaza și în prima parte a nopții, cantitățile de apă vor fi, în general, de 15–20 l/mp, iar vântul va sufla în rafale de 50–55 km/h.

Duminică, instabilitatea atmosferică se menține, cu averse și descărcări electrice mai ales după-amiaza și seara, când rafalele pot atinge 50–60 km/h, fiind posibile vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi de 28–30 de grade sâmbătă, respectiv 26–27 de grade duminică, iar minimele vor coborî la 15–16 grade.