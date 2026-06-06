Furtuni și vijelii în România. ANM a emis cod galben de ploi, grindină și vânt puternic în aproape toată țara. HARTĂ

Vremea
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Inquam Photos / Octav Ganea

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă până duminică seară, cu averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină în mai multe regiuni ale țării. 

autor
Aura Trif

Sunt vizate în special Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, zonele montane, precum și local Maramureșul, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei, unde cantitățile de apă pot depăși izolat 30–40 l/mp.

Cod galben de ploi în aproape toată țara

Duminică, în Moldova, Transilvania, Muntenia și zonele de munte, precum și local în Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 50–70 km/h și, izolat, grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15–25 l/mp, iar izolat pot depăși 30–40 l/mp.

În cursul nopții de 6 spre 7 iunie (ora 23:00 – 08:00), fenomenele de instabilitate vor continua în centrul și estul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, cu averse torențiale, descărcări electrice și vânt de până la 50–60 km/h. Și în această perioadă, izolat, se pot înregistra cantități de apă de peste 30–40 l/mp.

În a doua parte a intervalului, 7 iunie (ora 12:00 – 21:00), instabilitatea atmosferică va afecta Carpații Orientali, jumătatea estică a Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea și sudul și sud-vestul Moldovei, unde sunt așteptate din nou averse torențiale, vijelii cu rafale de 60–70 km/h și grindină de mici și medii dimensiuni.

Cum va fi vremea în București

Pentru București, meteorologii anunță o vreme în general instabilă în intervalul 6 iunie, ora 10:00 – 7 iunie, ora 21:00. Vor fi înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Sâmbătă după-amiaza și în prima parte a nopții, cantitățile de apă vor fi, în general, de 15–20 l/mp, iar vântul va sufla în rafale de 50–55 km/h.

Duminică, instabilitatea atmosferică se menține, cu averse și descărcări electrice mai ales după-amiaza și seara, când rafalele pot atinge 50–60 km/h, fiind posibile vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi de 28–30 de grade sâmbătă, respectiv 26–27 de grade duminică, iar minimele vor coborî la 15–16 grade.

Vremea azi, 6 iunie. Temperaturile se mențin la valori apropiate de normalul periodei. Maxime de 30 de grade în Muntenia

Sursa: StirilePROTV

Etichete: ploi, furtuna, grindina, vant, anm, cod galben, vijelii, prognoza meteo,

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