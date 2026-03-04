„În prezent, Strâmtoarea Ormuz se află sub controlul total al marinei Republicii Islamice”, a declarat Mohammad Akbarzadeh, un înalt responsabil al forţelor navale ale Gărzilor, citat de agenţia Fars.

Preşedintele american Donald Trump a declarat, marţi, că marina americană ar putea escorta petroliere „dacă este necesar” prin strâmtoare.

Situată între Oman şi Iran, strâmtoarea este o arteră vitală pentru comerţul mondial cu petrol: aproximativ 13 milioane de barili pe zi au tranzitat-o în 2025, adică 31% din fluxurile maritime globale de ţiţei, potrivit Kpler.