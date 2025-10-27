O fetiță de 8 ani a descoperit un artefact vechi de peste 1000 de ani pe o plajă din Islanda. Cui ar fi aparținut

27-10-2025 | 07:41
O fetiță de opt ani din Islanda a descoperit, în timp ce se juca pe o plajă, o cataramă de pe vremea vikingilor.

Copila - cu un nume parcă predestinat, Valkiria, a descoperit obiectul într-o băltoacă apărută pe plajă, după reflux.

S-a gândit inițial că este vorba despre o bucată de os. Unchiul ei a fost cel care a bănuit că ar fi ceva mai mult și a anunțat Agenția islandeză pentru artefacte. Așa a ieșit la iveală că obiectul confecționat din os datează din secolul 9 sau 10.

Și mai important: este primul de acest fel descoperit vreodată în Islanda. Copila, care ia în calcul acum să devină arheolog, a participat la ceremonia de la Muzeul Național al Islandei în care artefactul a fost prezentat oficial.

