Vremea de azi, 11 decembrie. Bucureștiul rămâne sub nori, cu ceață și maxime de până la 10 grade

Astăzi avem vreme bună în regiunile deluroase și montane, pe unde domină atmosfera însorită. În zonele mai joase, însă, găsim vreme închisă, cer acoperit și ceață asociată cu ploi slabe sau burniță.

Maximele pleacă de la 5 grade în Banat și ajung la 13...14 grade în dealurile din sudul și din estul României.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici, înnorările persistă pe tot parcursul zilei, dar șansele de ploaie sunt foarte scăzute. Vremea se menține caldă, iar maximele ating 12 grade. Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem tot atmosferă mohorâtă pe la câmpie.

În zonele mai înalte iese soarele, iar peste noapte, vântul prinde putere în Carpații de Curbură. Temperaturile se mențin ridicate și ajung la 12 grade. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina cerul rămâne acoperit în zonele joase, dar la deal și la munte avem vreme frumoasă, cu soare și câțiva nori inofensivi. La noapte se înnorează peste tot și vin precipitații slabe, sub toate formele. Maximele ajung la 14 grade – valori neobișnuit de mari pentru luna decembrie.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim înnorări persistente și vin și câțiva stropi de ploaie – mai ales după ce se lasă noaptea. Tot atunci, la munte, la altitudini mari, e posibil să cadă lapoviță sau să fulguiască. După prânz se vor înregistra în jur de 11 grade.

În vestul României o să fie cel mai frig din țară. Pe la Arad, maximele se opresc la 3...4 grade, dar în sudul Banatului, la Reșița, temperaturile urcă până la 10 grade. Pe la câmpie nu prea vedem soarele, însă în regiunile deluroase și montane se anunță o zi frumoasă.

În Transilvania găsim atmosferă însorită în estul provinciei și la munte și înnorări destul de persistente în rest. Vremea rămâne caldă pentru acest moment al anului și se ating 12 grade pe la Brașov.

În Oltenia găsim vreme închisă în zonele mai joase, dar la deal și la munte se arată și soarele printre nori. Temperaturile, foarte ridicate pentru o lună de iarnă, ajung la 14 grade.

Și în sudul țării avem atmosferă destul de mohorâtă pe la câmpie. În regiunile mai înalte iese soarele, iar în special la munte se anunță o zi foarte frumoasă. Temperaturile urcă tot până la 14 grade.

Vremea în București

În București, cerul rămâne acoperit pe tot parcursul zilei. Dimineață s-ar putea să fie ceață și să burnițeze, iar la amiază maxima ajunge la 10 grade – o valoare peste normalul perioadei. La noapte revin condițiile de ceață, iar minimele ating 2 grade în centrul orașului și zero grade la periferie.

Vremea la munte

În schimb, la munte găsim vreme frumoasă și caldă pentru luna decembrie, cu atmosferă însorită în majoritatea masivelor. Norii se înmulțesc peste noapte, iar în Orientali apar ceva precipitații slabe, sub toate formele.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













