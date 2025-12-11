Vremea de azi, 11 decembrie. Bucureștiul rămâne sub nori, cu ceață și maxime de până la 10 grade

Vremea
11-12-2025 | 08:14
×
Codul embed a fost copiat

Astăzi avem vreme bună în regiunile deluroase și montane, pe unde domină atmosfera însorită. În zonele mai joase, însă, găsim vreme închisă, cer acoperit și ceață asociată cu ploi slabe sau burniță.

autor
Știrile PRO TV

Maximele pleacă de la 5 grade în Banat și ajung la 13...14 grade în dealurile din sudul și din estul României.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici, înnorările persistă pe tot parcursul zilei, dar șansele de ploaie sunt foarte scăzute. Vremea se menține caldă, iar maximele ating 12 grade. Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem tot atmosferă mohorâtă pe la câmpie.

În zonele mai înalte iese soarele, iar peste noapte, vântul prinde putere în Carpații de Curbură. Temperaturile se mențin ridicate și ajung la 12 grade. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina cerul rămâne acoperit în zonele joase, dar la deal și la munte avem vreme frumoasă, cu soare și câțiva nori inofensivi. La noapte se înnorează peste tot și vin precipitații slabe, sub toate formele. Maximele ajung la 14 grade – valori neobișnuit de mari pentru luna decembrie.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim înnorări persistente și vin și câțiva stropi de ploaie – mai ales după ce se lasă noaptea. Tot atunci, la munte, la altitudini mari, e posibil să cadă lapoviță sau să fulguiască. După prânz se vor înregistra în jur de 11 grade.

Citește și
vremea decembrie
Vremea azi, 10 decembrie. Încă o zi cu temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată

În vestul României o să fie cel mai frig din țară. Pe la Arad, maximele se opresc la 3...4 grade, dar în sudul Banatului, la Reșița, temperaturile urcă până la 10 grade. Pe la câmpie nu prea vedem soarele, însă în regiunile deluroase și montane se anunță o zi frumoasă.

În Transilvania găsim atmosferă însorită în estul provinciei și la munte și înnorări destul de persistente în rest. Vremea rămâne caldă pentru acest moment al anului și se ating 12 grade pe la Brașov.

În Oltenia găsim vreme închisă în zonele mai joase, dar la deal și la munte se arată și soarele printre nori. Temperaturile, foarte ridicate pentru o lună de iarnă, ajung la 14 grade.

Și în sudul țării avem atmosferă destul de mohorâtă pe la câmpie. În regiunile mai înalte iese soarele, iar în special la munte se anunță o zi foarte frumoasă. Temperaturile urcă tot până la 14 grade.

Vremea în București

În București, cerul rămâne acoperit pe tot parcursul zilei. Dimineață s-ar putea să fie ceață și să burnițeze, iar la amiază maxima ajunge la 10 grade – o valoare peste normalul perioadei. La noapte revin condițiile de ceață, iar minimele ating 2 grade în centrul orașului și zero grade la periferie.

Vremea la munte

În schimb, la munte găsim vreme frumoasă și caldă pentru luna decembrie, cu atmosferă însorită în majoritatea masivelor. Norii se înmulțesc peste noapte, iar în Orientali apar ceva precipitații slabe, sub toate formele.

Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, vremea in Bucuresti, vremea la munte, vremea,

Dată publicare: 11-12-2025 07:59

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. La munte au răsărit florile
Stiri actuale
Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. La munte au răsărit florile

Zăpada se lasă așteptată în luna decembrie, iar meteorologii spun că sunt șanse mici să ningă de Crăciun, chiar și la munte. De sărbători ne putem aștepta la temperaturi care pot urca până la 15 grade Celsius. Acum au răsărit florile la munte.

Vremea azi, 10 decembrie. Încă o zi cu temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată
Vremea
Vremea azi, 10 decembrie. Încă o zi cu temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată

Miercuri avem încă o zi cu temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată.

Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Vremea
Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Meteorologii anunță pentru următoarele săptămâni temperaturi peste normal, mai ales în zonele montane, iar precipitațiile vor fi deficitare până la sfârșitul lunii, revenind apoi la valori normale.

 

Recomandări
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%
Stiri actuale
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%

Legea care majorează de la 1 ianuarie taxele pentru case, apartamente și mașini a primit undă verde de la Curtea Constituțională. Decizia a venit după ce proiectul a fost atacat la Curte de AUR.

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române
Stiri Politice
Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat miercuri într-o conferință de presă concluziile verificărilor Corpului de Control, realizate în cazul crizei apei din Prahova.  

Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”
Stiri Justitie
Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”

În plină dezbatere pe tema pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori, jurnaliștii de la „Recorder” au dat publicității un amplu documentar despre problemele sistemului judiciar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Decembrie 2025

49:32

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28