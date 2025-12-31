Farmacii deschise de Revelion 2025. Locații deschise non-stop pentru urgențe

În noaptea dintre ani, bucureștenii au la dispoziție câteva farmacii deschise non-stop pentru urgențe.

Există și farmacii cu program prelungit, iar majoritatea spitalelor de urgență vor lucra la fel ca în oricare altă zi. Iată ce trebuie să știi dacă ai nevoie de vreun medicament în noaptea dintre anii 2025-2026.

Farmacii deschise de Revelion 2025

În noaptea dintre ani, bucureștenii au acces la servicii medicale și farmacii în toată Capitala. De asemenea, și spitalele de urgență vor fi deschise. În plus, unele farmacii au program special de Revelion. Iată unde poți merge dacă ai nevoie de vreun medicament sau alte lucruri esențiale de la farmacie.

Farmacii deschise în Sectorul 1 de Revelion

Help Net

Adresă: Bulevardul Ion Mihalache 92

Telefon: 0746 123 815

Farmacia Santia Victoriei

Adresă: Bulevardul Iancu de Hunedoara 30-32

Telefon: 0731 354 678

Farmacia M S.R.L.

Adresă: Strada Piatra Morii 17

Telefon: 021 667 7615

Farmacii deschise în Sectorul 2 de Revelion

Farmadex

Adresă: Șoseaua Pantelimon 291

Telefon: 021 255 2342

Farmacia Flora

Adresă: Bulevardul Basarabia 55

Telefon: 021 255 5072

Farmacia Arta

Adresă: Șoseaua Ștefan cel Mare 8, Bloc 18B

Telefon: 0372 707 831

Dami Mar

Adresă: Șoseaua Colentina 28

Telefon: 021 240 5294

Farmacii deschise în Sectorul 3 de Revelion

Help Net

Adresă: Șoseaua Mihai Bravu 128

Telefon: 0746 123 804

Farmacii deschise în Sectorul 4 de Revelion

Farmacie non-stop

Adresă: Șoseaua Berceni 25-27

Pharma Care

Adresă: Șoseaua Berceni 27

Telefon: 0738 763 105

Farmacia Catena

Adresă: Strada Nițu Vasile 16

Telefon: 0743 004 144

Farmacii deschise în Sectorul 5 de Revelion

Help Net

Adresă: Șoseaua Panduri 1

Telefon: 0746 123 816

Farmacia AIS PHARMA 01

Adresă: Calea Rahovei 323

Telefon: 021 9909

Farmacia Catena

Adresă: Calea Rahovei 322

Telefon: 0741 106 659

Farmacii deschise în Sectorul 6 de Revelion

Help Net

Adresă: Piața Moghioroș, Drumul Taberei nr. 44

Telefon: 0746 123 846

Spitale deschise de Revelion 2025-2026

În noaptea de Revelion 2025–2026, anumite spitale din România sunt deschise pentru a primi urgențe. Deși multe cabinete și clinici vor fi închise, spitalele de urgență și anumite unități sanitare vor asigura continuitatea actului medical.

Este important să știi ce spitale rămân deschise în noaptea dintre ani și unde poți merge în cazul unei urgențe medicale în această perioadă.

Pentru situații de urgențe:

Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca

Adresă: Calea Floreasca nr. 8

Telefon: 021 599 23 00

Spitalul de Urgență Chirurgie Plastică și Arsuri

Adresă: Calea Griviței nr. 218

Telefon: 021 224 09 47

Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice

Adresă: Strada Lahovari nr. 1-3

Telefon: 021 319 27 51

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

Adresă: Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32

Telefon: 021 316 93 66

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”

Adresă: Șoseaua Pantelimon nr. 340-342

Telefon: 021 255 40 99

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan”

Adresă: Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 13

Telefon: 021 334 51 90

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”

Adresă: Șoseaua Berceni nr. 12

Telefon: 021 334 30 25

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M.S. Curie”

Adresă: Bulevardul Constantin Brâncoveanu nr. 20

Telefon: 021 460 30 26

Spitalul Universitar de Urgență București

Adresă: Splaiul Independenței nr. 169

Telefon: 021 318 05 23

Totodată, Serviciul de Ambulanță al Municipiului București va avea un program normal de lucru. În această perioadă, conform DSP, va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreagă Capitală.

Numărul de urgență 112 rămâne deschis pentru situații de urgență în noaptea dintre ani. Totodată, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București va asigura un serviciu de gardă permanent la telefon 0747.165.471 și 0722.659.492.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













