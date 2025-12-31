Farmacii deschise de Revelion 2025. Locații deschise non-stop pentru urgențe
În noaptea dintre ani, bucureștenii au la dispoziție câteva farmacii deschise non-stop pentru urgențe.
Există și farmacii cu program prelungit, iar majoritatea spitalelor de urgență vor lucra la fel ca în oricare altă zi. Iată ce trebuie să știi dacă ai nevoie de vreun medicament în noaptea dintre anii 2025-2026.
Farmacii deschise de Revelion 2025
În noaptea dintre ani, bucureștenii au acces la servicii medicale și farmacii în toată Capitala. De asemenea, și spitalele de urgență vor fi deschise. În plus, unele farmacii au program special de Revelion. Iată unde poți merge dacă ai nevoie de vreun medicament sau alte lucruri esențiale de la farmacie.
Farmacii deschise în Sectorul 1 de Revelion
Help Net
Adresă: Bulevardul Ion Mihalache 92
Telefon: 0746 123 815
Farmacia Santia Victoriei
Adresă: Bulevardul Iancu de Hunedoara 30-32
Telefon: 0731 354 678
Farmacia M S.R.L.
Adresă: Strada Piatra Morii 17
Telefon: 021 667 7615
Farmacii deschise în Sectorul 2 de Revelion
Farmadex
Adresă: Șoseaua Pantelimon 291
Telefon: 021 255 2342
Farmacia Flora
Adresă: Bulevardul Basarabia 55
Telefon: 021 255 5072
Farmacia Arta
Adresă: Șoseaua Ștefan cel Mare 8, Bloc 18B
Telefon: 0372 707 831
Dami Mar
Adresă: Șoseaua Colentina 28
Telefon: 021 240 5294
Farmacii deschise în Sectorul 3 de Revelion
Help Net
Adresă: Șoseaua Mihai Bravu 128
Telefon: 0746 123 804
Farmacii deschise în Sectorul 4 de Revelion
Farmacie non-stop
Adresă: Șoseaua Berceni 25-27
Pharma Care
Adresă: Șoseaua Berceni 27
Telefon: 0738 763 105
Farmacia Catena
Adresă: Strada Nițu Vasile 16
Telefon: 0743 004 144
Farmacii deschise în Sectorul 5 de Revelion
Help Net
Adresă: Șoseaua Panduri 1
Telefon: 0746 123 816
Farmacia AIS PHARMA 01
Adresă: Calea Rahovei 323
Telefon: 021 9909
Farmacia Catena
Adresă: Calea Rahovei 322
Telefon: 0741 106 659
Farmacii deschise în Sectorul 6 de Revelion
Help Net
Adresă: Piața Moghioroș, Drumul Taberei nr. 44
Telefon: 0746 123 846
Spitale deschise de Revelion 2025-2026
În noaptea de Revelion 2025–2026, anumite spitale din România sunt deschise pentru a primi urgențe. Deși multe cabinete și clinici vor fi închise, spitalele de urgență și anumite unități sanitare vor asigura continuitatea actului medical.
Este important să știi ce spitale rămân deschise în noaptea dintre ani și unde poți merge în cazul unei urgențe medicale în această perioadă.
Pentru situații de urgențe:
Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca
Adresă: Calea Floreasca nr. 8
Telefon: 021 599 23 00
Spitalul de Urgență Chirurgie Plastică și Arsuri
Adresă: Calea Griviței nr. 218
Telefon: 021 224 09 47
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice
Adresă: Strada Lahovari nr. 1-3
Telefon: 021 319 27 51
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”
Adresă: Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32
Telefon: 021 316 93 66
Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”
Adresă: Șoseaua Pantelimon nr. 340-342
Telefon: 021 255 40 99
Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan”
Adresă: Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 13
Telefon: 021 334 51 90
Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”
Adresă: Șoseaua Berceni nr. 12
Telefon: 021 334 30 25
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M.S. Curie”
Adresă: Bulevardul Constantin Brâncoveanu nr. 20
Telefon: 021 460 30 26
Spitalul Universitar de Urgență București
Adresă: Splaiul Independenței nr. 169
Telefon: 021 318 05 23
Totodată, Serviciul de Ambulanță al Municipiului București va avea un program normal de lucru. În această perioadă, conform DSP, va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreagă Capitală.
Numărul de urgență 112 rămâne deschis pentru situații de urgență în noaptea dintre ani. Totodată, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București va asigura un serviciu de gardă permanent la telefon 0747.165.471 și 0722.659.492.