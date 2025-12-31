Ungaria introduce noi facilități fiscale pentru familiile cu copii de la 1 ianuarie. Plățile de la care vor fi scutite

31-12-2025 | 16:38
Familiile cu copii vor beneficia de scutiri fiscale suplimentare începând cu 1 ianuarie, în Ungaria, nivelul deducerii crescând cu încă 50%, iar mamele sub 40 de ani cu doi copii vor fi scutite de impozitul pe venit.

Claudia Alionescu

Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul ungar al culturii şi inovării într-o postare pe reţelele de socializare, transmite MTI.

Pentru cei cu salariu mediu, ultima măsură va însemna un plus de 109.000 de forinţi (circa 280 euro) în mână lunar, în timp ce mamele sub 30 de ani vor fi scutite complet de impozit pe întregul venit, a precizat Balazs Hanko într-un mesaj video postat pe Facebook.

Aceste măsuri continuă politica fiscală favorabilă familiei a guvernului, care a fost dezvoltată de-a lungul a peste 15 ani, a menţionat el, amintind şi că din octombrie mamele cu trei copii sau mai mulţi sunt deja scutite de impozitul pe venit.

"Guvernul naţional a ales o politică de reducere a impozitelor. Părinţii care lucrează se confruntă cu o povară mai mică, iar familiile pot păstra mai mulţi
bani", a notat ministrul ungar.

Sursa: Agerpres

