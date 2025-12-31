Cel mai contagios virus a fost detectat pe două mari aeroporturi. Poate persista chiar și două ore în aer

Stiri externe
31-12-2025 | 16:51
Rujeola
Shutterstock

În perioada de vârf a călătoriilor de sărbători, una dintre cele mai contagioase boli din lume a fost detectată la Aeroportul Internațional Newark Liberty din New Jersey.

autor
Mihai Niculescu

Un caz de rujeolă a fost identificat la un pasager în terminalele B și C pe 12 decembrie, potrivit unui comunicat de presă al Departamentului de Sănătate din New Jersey (NJDOH).

„Simptomele rujeolei includ febră mare, tuse, rinoree, ochi roșii înlăcrimați și o erupție cutanată care apare de obicei între trei și cinci zile după debutul simptomelor”, se arată în comunicat, citat de New York Post.

„Erupția cutanată începe de obicei sub formă de pete roșii plate care apar pe față la linia părului și se răspândesc în jos către gât, trunchi, brațe, picioare și tălpi” explică autoritățile sanitare.

Virusul transmis pe cale aeriană se poate răspândi atunci când cineva tușește sau strănută. Rujeola poate rămâne în aer până la două ore după ce o persoană infectată părăsește zona.

Ce trebuie să facă persoanele de risc

Autoritățile solicită persoanelor care suspectează că au fost expuse sau s-au îmbolnăvit să contacteze medicul înainte de a se prezenta la un centru medical sau la spital.

„NJDOH colaborează cu autoritățile sanitare locale pentru a identifica persoanele care ar fi putut fi expuse și pentru a identifica alte cazuri de expunere care ar fi putut avea loc”, se arată în comunicat.

Departamentul de Sănătate din New Jersey afirmă că persoanele expuse riscului includ cele care nu au fost vaccinate complet sau care nu au avut rujeolă în trecut.

Anul acesta, au fost confirmate 11 cazuri de rujeolă în New Jersey, potrivit NJDOH.

Peste 8 milioane de călători, în pericol

Conform AAA, se așteaptă ca un număr record de 8,03 milioane de călători să zboare în America în această perioadă de sărbători.

Departamentul de Sănătate Publică din Massachusetts (DPH) a confirmat, de asemenea, în ajunul Crăciunului, că un vizitator din Texas a fost diagnosticat cu rujeolă.

Călătorul a zburat la Aeroportul Internațional Logan din Boston cu zborul American Airlines 2384 din Dallas-Fort Worth și se afla în terminalul B, conform unui comunicat de presă al DPH.

Conform CDC, până la data de 23 decembrie, în SUA au fost înregistrate 2.012 cazuri de rujeolă.

„Cea mai bună modalitate de a vă proteja copiii și pe voi înșivă împotriva rujeolei este vaccinarea. O singură doză de vaccin împotriva rujeolei are o eficacitate de aproximativ 93%, iar două doze au o eficacitate de aproximativ 97%, a scris într-o declarație comisarul DPH din Connecticut, dr. Manisha Juthani, conform unui articol recent publicat de Fox News Digital.

Sursa: New York Post

SUA, aeroport, virus, rujeola,

Dată publicare: 31-12-2025 16:40

