Vremea de azi, 10 noiembrie. Ceață deasă la primele ore. Ploi consistente în mai multe regiuni ale țării

10-11-2025 | 07:42
Luni avem atmosferă mohorâtă, cu ceață dimineață, înnorări mai târziu și ploi în majoritatea zonelor. Se mai răcește, însă temperaturile continuă să aibă valori peste mediile perioadei.

Maximele pornesc de la 8 grade în Maramureș, în nordul Transilvaniei și în nordul Moldovei și ajung la 19 grade în sud-estul extrem al Munteniei și în Dobrogea.

Prognoza meteo pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan avem ceață dimineața, înnorări și averse, posibil însoțite de descărcări electrice. În unele zone se pot strânge 20 de litri de apă pe metru pătrat. Vremea rămâne, însă, caldă pentru această perioadă, iar temperaturile urcă până la 19 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, găsim tot vreme închisă: condiții de ceață în primele ore, înnorări mai târziu și ploi destul de consistente. Se mai răcește puțin, dar tot se ating 15 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina o să plouă în aproape peste tot, iar în zonele înalte de munte ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. Temperaturile mai scad puțin și vor fi cel mult 14 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș cerul rămâne acoperit toată ziua. Vin și pe-aici câteva ploi, iar maximele, în scădere față de ieri, se opresc la 12 grade - pe la Satu Mare.

Și în vestul Romaniei o să plouă - pe suprafețe mai mari în Banat. În zonele montane înalte o să ningă sau o să cadă lapoviță. Se mai răcește puțin față de ieri și temperaturile ajung la valori potrivite pentru această perioadă: 11...12 grade.

În Transilvania avem tot atmosferă mohorâtă: înnorări persistente, ploi în zonele joase și lapoviță și ninsoare la altitudini mari - pe unde se întețește și vântul. Temperaturile scad și în această zonă și se opresc la 14 grade.

În Oltenia găsim tot vreme închisă: condiții de ceață în primele ore, înnorări peste zi și ploi în aproape toată provincia. Maximele rămân la valori similare cu cele de ziua trecută și ajung la 15 grade.

Cam la fel va fi și în sudul țării: ceață asociată cu burniță la începutul zilei și ploi peste zi - mai consistente în estul Munteniei. La amiază se vor înregistra în jur de 14-15 grade.

Vremea în București

În București ziua de astăzi ne-aduce atmosferă mohorâtă. Avem ceață dimineața și cer acoperit mai târziu. O să plouă, iar temperatura scade puțin și vor fi 14 grade. La noapte înnorările persistă și vin alte ploi, iar minima ajunge la 10 grade.

La munte se înnorează și o să plouă pe arii extinse. Pe spații mici se pot strânge 20 de litri de apă pe metru pătrat. În zonele înalte ploile se transformă în lapoviță sau ninsoare și tot pe-acolo vântul are unele intensificări. Temperaturile din stațiuni scad ușor.

