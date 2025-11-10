Legătura dintre tiroidă și kilogramele în plus. Hormonul TSH crește odată cu greutatea corporală. Explicațiile medicilor

Tiroida suferă vizibil dacă apar kilograme în plus. Aceasta este demonstrația că nu ne îngrășăm din cauza glandei.

Un hormon, numit TSH, este primul care se modifică atunci când suferă tiroida. Acest hormon crește - odată cu... creșterea în greutate. Și este dovada că prea multe kilograme lovesc direct această glandă vitală. Nu tiroida este cauza acumulării kilogramelor. Iar kilogramele în plus scad dramatic apărarea imunitară.

TSH arată dacă tiroida produce normal hormoni tiroidieni. Când luăm în greutate, crește și valoarea analizei TSH.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Dacă suprafața corporală crește, crește și TSH. E o relație direct proporțională: crește una, crește și cealaltă și lumea se sperie - dă-mi hormoni. Nu, nu dăm hormoni. Nu este crescut pentru că tiroida este leneșă.”

Continuăm să ne îngrășăm. Apar modificări ale structurii tiroidei.

Rezistența la insulină afectează tiroida

Odată ce apar kilogramele în plus, se instalează și așa-numita rezistență la insulină. Din nou, suferă tiroida.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Insulina acționează și ea și, în afara faptului că poate să determine o mărire a tiroidei și potențarea unui nodul, rezistența la insulină e legată de această dereglare a tiroidei. Ne face să credem că avem probleme cu tiroida – nu, nu avem. Înainte de hormoni, avem 3-6 luni de alimentație corectă și sport, apoi, dacă analizele sunt modificate, dau hormoni.”

Și în copilărie apar aceste fenomene. Copilul crește. În volum. La noua condiție de… volum, se adaptează inclusiv tiroida. Se mărește. Copilul are nevoie de ajutor specializat ca să dea jos kilogramele în plus. În copilărie, nu poate fi vorba de cură de slăbire.

Dr. Bogdan Pascu, medic endocrinologie pediatrică: „Obezitatea determină o modificare de adaptare a tiroidei, practic tiroida se adaptează la un corp mai mare. Crește în volum ca să secrete mai mulți hormoni tiroidieni, pentru că copilul fiind mai mare are nevoie de mai mulți hormoni tiroidieni. Practic, tratamentul nu este, cum văd în multe bilete, în care prescriem Euthyrox, Accu-Tirox. Nu cu tratament pentru tiroidă scade copilul în greutate, ci scăderea în greutate a copilului reface acest echilibru și normalizarea funcției tiroidiene. De cele mai multe ori, e un abuz de rețete, din lipsă de experiență.”

În copilărie, scăderea în greutate determină glanda tiroidă să funcționeze, din nou, normal. Atenție, mai ales la copii, scăderea în greutate se face cu ajutorul medicului.

