Se mai răcorește în regiunile vestice, de asemenea în nordul și în centrul țării, dar în rest se face mai cald decât în mod obișnuit. Temperaturile pornesc de la 17 grade în Maramureș și vor ajunge până la 30 de grade în sudul și în centrul Munteniei.

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi plăcută, cu soare și vreme caldă pentru luna octombrie, însă dimineața este ceață densă în multe zone. Până la ora 9, este în vigoare un Cod galben pentru județele Tulcea și Constanța. Vizibilitatea este scăzută în unele zone sub 50 de metri. Temperaturile, mai ridicate decât joi, vor ajunge la 29 de grade în Bărăgan.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, predomină vremea frumoasă, norii apar doar trecător și se face mai cald decât joi. După prânz se vor înregistra în jur de 28 de grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță vreme bună în ansamblu. Doar izolat s-ar putea să vină câteva ploi slabe. Nu lipsesc perioadele cu soare și se face mai cald decât joi.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se mai adună norii pe parcursul zilei și, din când în când, o să plouă slab, iar vântul va crește în intensitate pe timpul ploilor. Joi au fost 27 de grade la Satu Mare, dar astăzi se mai răcorește și vor fi cel mult 21 de grade.

Mai scad temperaturile și în ținuturile vestice. Vor fi multe perioade cu soare, dar și ceva înnorări și ploi în zona montană și izolat în Banat.

În Transilvania este mai răcoare acum dimineața, mai ales în zona depresionară. Pe parcursul zilei se anunță ceva înnorări și ploi în vestul provinciei și pe la munte, însă vorbim despre ploi neînsemnate cantitativ. Temperaturile, puțin mai scăzute decât ieri, vor ajunge la 24 de grade la Alba Iulia și la Brașov.

Vremea în Oltenia

În Oltenia se mai încălzește puțin și o să avem atmosferă de vară pe la amiază. Norii apar destul de rar. Vântul adie plăcut, iar temperaturile urcă până la 28...29 de grade.

Și în ținuturile sudice, vineri o să fie vară în toată regula. Se vor atinge 29, chiar 30 de grade în sudul extrem. O să fie soare toată ziua și nu sunt alte fenomene care să strice ziua.

Vremea în București

În București avem o zi plăcută, cu mult soare și un vânt mai activ. Se mai încălzește puțin și la amiază se vor atinge 29 de grade.

Sâmbătă vremea rămâne frumoasă. Temperatura aerului scade ușor, dar tot cald o să fie și se vor înregistra 27 de grade.

Duminică se face din nou foarte cald și la amiază se vor atinge 29 de grade. Pe timpul nopții se înnorează și e posibil să picure puțin.

Luni se răcește, dar de fapt ajungem la normal cu temperaturile. După prânz se vor înregistra 21 de grade, se mai adună norii și o să plouă slab. Vântul va fi puțin mai activ, iar în noaptea de luni spre marți minima va ajunge la 11 grade.

Vremea la munte

La munte, o să plouă slab în majoritatea zonelor. Vântul crește în intensitate, iar la altitudini mari, în Carpații Orientali și în Munții Apuseni, vor fi rafale de 60...90 km/h. Temperaturile scad în masivele vestice și în cele nordice, dar vremea rămâne caldă pentru această dată.

Sâmbătă temperaturile scad și se vor apropia de normalul perioadei. Avem vreme bună în ansamblu, dar și ceva înnorări și 2-3 stropi de ploaie în Munții Banatului și în vestul Meridionalilor.

Duminică aversele vin în Carpații Occidentali, în jumătatea vestică a Carpaților Meridionali și în nordul Orientalilor. Se pot strânge 20 de litri de apă pe metru pătrat, iar la altitudini mari vântul o să bată cu 60...90 km/h.

Luni ploile vin în Carpații Meridionali și Orientali, pe unde se pot acumula cantități de apă de peste 25 de litri pe metru pătrat. La altitudini de peste 1500 de metri sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.