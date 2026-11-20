Mii de oameni au rămas fără curent electric, zeci de copaci sunt buni de pus pe foc, iar mulţi au rămas fără acoperişuri ori maşini.

Ciocnirea dintre un val de aer cald și unul de aer rece a făcut ca pe alocuri rafalele să aibă puterea unui uragan.

La peste 1.200 de metri altitudine, unde a fost cod roşu, nimic nu a stat în calea vântului, care a avut la rafală peste 140 de km pe oră.

A fost rău însă în tot judeţul Vrancea, unde aproape 4.000 de locuințe au rămas fără energie electrică după ce vijelia a rupt cablurile. Toate şcolile au fost închise până la prânz.

Peste noapte, mai multe localităţi au fost răvăşite de vijelie, cu 70 sau chiar 90 de km pe oră.

Pe litoral, marea a dat în clocot. Autoritățile au închis toate porturile, iar navele şi-au dublat legăturile la cheu.

În judeţul Sibiu, un brad de mari dimensiuni s-a prăbuşit peste acoperișul unei case.

Aproape 90 de arbori au fost frânţi, iar pompierii au intervenit în 81 de localităţi din 24 de judeţe.

În Brașov, un copac a ajuns pe trotuar la 7 dimineața, când mulţi oameni mergeau la serviciu.

Vântul puternic a doborât acest copac care s-a prăbuşit la pământ sub forţa rafalelor. Pompierii au intervenit şi au tăiat arborele pentru a îndepărta pericolul.

În judeţul Harghita, două drumuri naţionale au fost blocate.

Aproape de vârful Omu, vântul a răsturnat refugiul - un container de aproape 2 tone, în ciuda faptului că era ancorat cu cabluri.

Cu forţa apropiată de cea a unui uragan - adică de peste 120 km pe oră - vântul puternic a fost alimentat de presiunea produsă de contrastul dintre temperaturile neobişnuit de ridicate de vinerea trecută şi o masă de aer rece.

Alex Trandafir, climatolog: "Am avut un ciclon azi-noapte, o să mai avem unul săptămâna viitoare, chiar mai puternic posibil decât cel pe care l-am avut și deși sunt cicloane extratropicale, adică nu discutăm despre un uragan, vitezele vântului pot să fie comparabile cu cele ale unui uragan".

Până aproape de miezul nopţii mai sunt posibile rafale doar la munte, unde în weekend sunt aşteptate ninsori.