Potrivit inspectorilor, în mandatul anterior de deputat ar fi făcut o expertiză tehnică judiciară.

"Este o execuţie politică!", spune Miruță, care va ataca raportul în instanță. Acesta spune că are un răspuns oficial, chiar de la ANI, care la vremea respectivă i-ar fi permis să facă expertiza.

Dacă judecătorii nu-i vor da dreptate, Miruţă ar urma să rămână fără calitatea de deputat.

Conform inspectorilor de integritate fostul ministru al Apărării, al Transporturilor dar și al Economiei, în prezent vicepreședinte și deputat USR, Radu Miruță și-a continuat activitatea de expert tehnic judiciar în timpul primului mandat de parlamentar.

Mai exact, ANI susține că în perioada iunie 2022 - ianuarie 2023, Radu Miruţă a deținut calitatea de deputat și a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară. Astfel ar fi încălcat Legea privind Statutul deputaților și senatorilor.

Conform unor surse din cadrul ANI, Miruță a făcut în calitate de expert tehnic judiciar o expertiză într-un dosar al Judecătoriei Pitești, iar incompatibilitatea a apărut în momentul în care în dreptul numelui său ar fi apărut că lucrează ca persoană fizică autorizată.

În replică, Radu Miruță a prezentat într-o conferință de presă mai multe documente, care susțin că decizia ANI nu are o bază legală.

Radu Miruță, deputat USR: ”Calific decizia celor de la ANI de astăzi drept o mare ticăloșie. Este o execuție politică! Aveau raportul scris de niște șefi și au fost obligați să scoată o formulare a acestui raport care să mă declare incompatibil”.

Mai mult, Miruţă susține că i-a întrebat la momentul respectiv pe cei de la ANI, care i-au dat în scris că poate face expertiza judiciară pentru care acum îl declară în incompatibilitate.

Radu Miruță, deputat USR: ”Expertiza pentru care am primit decizie de la instanță să o fac a costat 1.000 de lei, eu nu am luat niciodată această sumă. Expertiza pe care eu am făcut-o și am depus-o la instanță și a fost verificată, nu a fost făcută în numele unui PFA. A fost făcută în CNP-ul meu, în baza titlului de doctor și nu are absolut nicio conexiune cu vreo formă de organizare. PFA-ul meu a fost suspendat”.

Contactată de Știrile ProTV după ce fostul ministru a adus aceste dovezi și documente, conducerea ANI a transmis că nu face declarații publice cu privire la dosarele aflate în curs de evaluare sau cele soluționate.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Cazul se va tranșa în instanță. Radu Miruță va ataca la Curtea de Apel raportul Agenției Naționale de Integritate. Dacă judecătorii nu-i vor da câștig de cauză, va mai avea o cale de atac la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dacă și ICCJ păstrează decizia ANI, atunci Radu Miruță ar urma să-și piardă mandatul actual de deputat și va primi o interdicție de a ocupa funcții publice”.

Nu este primul lider USR care are de-a face cu ANI. Președintele partidului, Dominic Fritz a pierdut procesul la Înalta Curte, în care a contestat decizia inspectorilor de integritate care l-au găsit în conflict de interese. Ca urmare a schimbării legii integrității, care mai nou se aplică și retroactiv, Dominic Fritz și-a pierdut mandatul de primar al Timișoarei.