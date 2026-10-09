"Va fi împuşcat de soldaţi, aşa cum se cuvine, şi ne vom asigura că publicul poate asista, că va fi public", a anunţat Pete Hegseth (foto articol) într-un videoclip distribuit pe X de conturi oficiale afiliate Pentagonului, potrivit Agerpres.

Nidal Hasan, un musulman născut în Statele Unite şi de origine palestiniană, a deschis focul pe 5 noiembrie 2009 într-un centru medical al imensei baze de la Fort Hood, pentru a-i împiedica pe soldaţi să participe la un război pe care îl considera "ilegal" în Afganistan şi Irak.

Considerat un lup singuratic al grupării jihadiste Al-Qaida, acest psihiatru militar a ucis 13 persoane, dintre care 12 soldaţi, şi a rănit alte câteva zeci.

Execuţia sa va fi prima aplicată de armata americană din 1961 încoace.