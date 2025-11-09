Vremea azi, 9 noiembrie 2025. Temperaturi de până la 20 de grade și coduri galbene de ceață în mai multe zone din țară

Vremea
09-11-2025 | 08:34
Astăzi se mai îndreaptă vremea. În centru și în sud-est iese soarele și se încălzește în majoritatea zonelor.

autor
Știrile PRO TV

În nordul și în nord-vestul țării mai vin câteva ploi slabe sau o să fie burniță, iar în ținuturile sudice avem mai multe coduri galbene de ceață, valabile până la ora 10. Maximele pornesc de la 10...11 grade în Crișana și ajung la 20 de grade în Dobrogea.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici avem vreme schimbătoare: scurte momente însorite și câțiva stropi de ploaie, pe suprafețe restrânse. Vântul are intensificări în zona Dobrogei, iar temperaturile cresc și vremea devine foarte caldă pentru acest moment al anului.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, iese soarele și se mai încălzește față de ieri. Pe la munte o să picure trecător, iar la altitudini mari se intensifică vântul. Maximele ajung la 18 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina vedem puțin soarele printre nori. O să vină și câteva ploi slabe pe parcursul zilei, iar în zonele înalte de munte sunt condiții de lapoviță. La amiază, temperaturile urcă până la 15 grade.

Vremea în București

În București avem încă o zi mohorâtă: ceață în primele ore – posibil asociată cu burniță – și înnorări mai târziu. Se mai încălzește puțin și se ating 15 grade. La noapte se lasă din nou ceața și s-ar putea să mai vină câțiva stropi de ploaie. Minima ajunge la 8 grade.

Vremea la munte

La munte avem vreme ceva mai bună. Soarele se arată trecător, iar precipitațiile mai apar doar în nordul Carpaților Orientali. Vorbim de ploi în zonele joase și lapoviță la altitudini mari. Vântul mai are unele intensificări pe crestele montane.

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, vremea in Bucuresti, vremea la munte, vremea,

Dată publicare: 09-11-2025 08:30

