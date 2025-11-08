Vremea azi, 8 noiembrie 2025. Temperaturile se mențin ridicate pentru luna noiembrie, cu maxime de până la 19 grade

Astăzi avem o zi mohorâtă, dar cu temperaturi destul de ridicate. Ploile apar mai ales în jumătatea sud-vestică, iar vântul are intensificări în sudul Banatului și la munte, la altitudini mari.

Maximele pornesc de la 11...12 grade în sudul Crișanei și în nordul Munteniei și ajung la 19 grade în Lunca Dunării.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici avem cer mai mult noros și o să plouă în unele zone. Vântul nu pune probleme, iar temperaturile, în creștere față de ziua trecută, ajung la 18 grade.

Se înnorează și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. E posibil să vină câteva ploi și în această regiune, iar vântul are intensificări în zonele montane înalte. La amiază se vor înregistra în jur de 16 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, înnorările persistă pe tot parcursul zilei, însă condițiile de ploaie sunt foarte reduse. Vântul bate tare pe crestele Orientalilor, cu viteze de până la 80 km/h.

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme închisă, cu înnorări și ploi în unele zone. Temperaturile rămân la valori similare cu cele de ieri, iar după prânz se vor înregistra în jur de 17 grade.

În vestul României o să plouă destul de mult – mai ales în Banat și la munte. Vântul se intensifică în sudul Banatului, pe unde atinge viteze de 60 km/h. Se mai răcește puțin, iar maximele ajung la valori apropiate de normalul perioadei.

În Transilvania găsim tot atmosferă mohorâtă. Ploile apar și în această zonă, iar vântul bate tare pe crestele montane. Vremea rămâne caldă pentru data din calendar, iar după prânz se ating 17 grade în vestul provinciei.

Și în Oltenia se înnorează și o să plouă – mai abundent în nordul regiunii, pe unde se vor strânge 25 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile scad, iar astăzi nu vor fi mai mult de 12 grade.

În ținuturile sudice urmează tot o zi mohorâtă. Cerul rămâne acoperit toată ziua, iar ploile vor fi mai consistente în nordul Munteniei. În zonele deluroase se mai răcește, însă temperaturile rămân ridicate în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București nu prea vedem soarele și, trecător, mai vin câteva ploi slabe. Se mai încălzește, iar maxima ajunge la 14 grade. La noapte, înnorările persistă și se mențin condițiile de ploaie. Minima, ridicată pentru o noapte de noiembrie, ajunge la 11 grade.

Vremea la munte

La munte găsim tot atmosferă închisă. O să plouă destul de mult – în special în masivele vestice și în cele sudice, dar pe seară ploile se extind și în restul zonei montane. Vântul bate tare în Munții Banatului și la altitudini mari, pe unde vor fi rafale de 80 km/h.

