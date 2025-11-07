Vremea azi, 7 noiembrie 2025. Temperaturile cresc ușor față de zilele trecute

Vineri, înnorările persistă în jumătatea de sud a țării, pe unde o să plouă. Spre seară, norii vor cuprinde treptat majoritatea zonelor și o să plouă local în vestul, centrul și în sudul României.

Vântul devine mai insistent pe litoral și în regiunile sudice, iar maximele se vor încadra între 10...11 grade în Oltenia și 16...17 grade în Maramureș și în nordul Transilvaniei.

În Dobrogea și Bărăgan, atmosfera se menține închisă, vin ploile, iar vântul devine mai insistent, mai ales pe litoral. Temperaturile cresc ușor față de joi și vor ajunge până la 14 grade.

Vremea în Moldova

Se încălzește ușor și în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Maximele ajung și aici pe la 14 grade, predomină vremea închisă și, din când în când, o să plouă slab.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță o zi cu înnorări, dar și scurte perioade cu soare. Temperaturile, mai ridicate decât joi, vor ajunge până la 14 grade.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme bună, chiar dacă mai apar și câțiva nori pe parcursul zilei. Se face mai cald decât în mod obișnuit la această dată. La amiază se vor înregistra 17 grade la Bistrița și Baia Mare.

În ținuturile vestice vedem soarele în Crișana și parțial în Banat, dar în rest se mai adună norii și o să plouă. În Munții Banatului și în vestul Meridionalilor se pot strânge peste 20 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile, mai ridicate puțin față de ziua trecută, vor ajunge până la 15 grade.

În Transilvania, dimineața este frig, mai ales în depresiuni, pe unde a apărut și ceață. Norii vor fi numeroși pe tot parcursul zilei, o să plouă în unele zone, iar la munte, la peste 1800 de metri altitudine, se anunță precipitații mixte. Se mai încălzește puțin și la amiază vor fi 15 grade la Târgu Mureș și la Sfântu Gheorghe.

Vremea în Oltenia și sudul țării

În Oltenia avem vreme urâtă, ploi cam peste tot, iar pe partea vestică se pot strânge cantități mai însemnate de apă. Maximele se opresc la 12 grade, iar ploile continuă și după lăsarea nopții, mai ales în zonele de deal și de munte.

În ținuturile sudice se anunță vreme neplăcută, mulți nori și ploi în unele zone. Vântul va avea unele porniri pe parcursul zilei, iar temperaturile vor ajunge până la 14 grade.

Vremea în București și prognoza pentru weekend

În București, cerul rămâne acoperit de nori, mai vin câteva ploi temporare și după prânz se vor înregistra în jur de 13 grade.

Sâmbătă, înnorările persistă pe tot parcursul zilei. S-ar putea să mai vină și câțiva stropi de ploaie și se încălzește ușor. Maxima va ajunge la 15 grade, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică vor fi condiții de ceață.

Duminică, se face mult mai cald decât în mod obișnuit și la amiază se vor înregistra în jur de 18 grade. Se adună norii, dar apare puțin și soarele pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab.

Luni, atmosfera va fi închisă, o să plouă temporar și vântul rămâne destul de activ. Se mai răcorește, iar la amiază vor fi cel mult 15 grade, iar în noaptea de luni spre marți, minima va ajunge la 10 grade.

Vremea la munte

La munte, urmează o zi cu ploi în masivele sudice. Spre seară, se înnorează peste tot, o să plouă, dar la altitudini de peste 1800 de metri apar precipitații mixte. Se pot acumula 15...20 de litri pe metru pătrat, mai ales în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali. Temperaturile din stațiuni cresc ușor față de joi.

Sâmbătă, soarele se arată trecător, dar o să mai vină și ceva ploi – destul de abundente, în unele zone. Vântul bate mai tare în Munții Banatului, de asemenea, la altitudini mari.

Duminică, se anunță vreme mai bună, cu soare și poate câteva ploi de scurtă durată. Vremea se mai îndreaptă. În noaptea de duminică spre luni o să plouă pe suprafețe restrânse în masivele vestice și în cele sud-vestice, iar vântul va fi mai insistent în zonele înalte.

Luni, cerul va fi mai mult noros și temporar o să mai plouă, dar la altitudini mari, mai ales în Carpații Meridionali, vor fi precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare. Vântul va avea unele porniri în zonele de creastă.

