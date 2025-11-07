Vremea azi, 7 noiembrie 2025. Temperaturile cresc ușor față de zilele trecute

Vremea
07-11-2025 | 08:24
oameni pe strada
Shutterstock

Vineri, înnorările persistă în jumătatea de sud a țării, pe unde o să plouă. Spre seară, norii vor cuprinde treptat majoritatea zonelor și o să plouă local în vestul, centrul și în sudul României.

autor
Știrile PRO TV

Vântul devine mai insistent pe litoral și în regiunile sudice, iar maximele se vor încadra între 10...11 grade în Oltenia și 16...17 grade în Maramureș și în nordul Transilvaniei.

În Dobrogea și Bărăgan, atmosfera se menține închisă, vin ploile, iar vântul devine mai insistent, mai ales pe litoral. Temperaturile cresc ușor față de joi și vor ajunge până la 14 grade.

Vremea în Moldova

Se încălzește ușor și în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Maximele ajung și aici pe la 14 grade, predomină vremea închisă și, din când în când, o să plouă slab.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță o zi cu înnorări, dar și scurte perioade cu soare. Temperaturile, mai ridicate decât joi, vor ajunge până la 14 grade.

Citește și
toamna
Cum va fi vremea săptămâna următoare, în București și în țară. Maxime „normale”

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme bună, chiar dacă mai apar și câțiva nori pe parcursul zilei. Se face mai cald decât în mod obișnuit la această dată. La amiază se vor înregistra 17 grade la Bistrița și Baia Mare.

În ținuturile vestice vedem soarele în Crișana și parțial în Banat, dar în rest se mai adună norii și o să plouă. În Munții Banatului și în vestul Meridionalilor se pot strânge peste 20 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile, mai ridicate puțin față de ziua trecută, vor ajunge până la 15 grade.

În Transilvania, dimineața este frig, mai ales în depresiuni, pe unde a apărut și ceață. Norii vor fi numeroși pe tot parcursul zilei, o să plouă în unele zone, iar la munte, la peste 1800 de metri altitudine, se anunță precipitații mixte. Se mai încălzește puțin și la amiază vor fi 15 grade la Târgu Mureș și la Sfântu Gheorghe.

Vremea în Oltenia și sudul țării

În Oltenia avem vreme urâtă, ploi cam peste tot, iar pe partea vestică se pot strânge cantități mai însemnate de apă. Maximele se opresc la 12 grade, iar ploile continuă și după lăsarea nopții, mai ales în zonele de deal și de munte.

În ținuturile sudice se anunță vreme neplăcută, mulți nori și ploi în unele zone. Vântul va avea unele porniri pe parcursul zilei, iar temperaturile vor ajunge până la 14 grade.

Vremea în București și prognoza pentru weekend

În București, cerul rămâne acoperit de nori, mai vin câteva ploi temporare și după prânz se vor înregistra în jur de 13 grade.

Sâmbătă, înnorările persistă pe tot parcursul zilei. S-ar putea să mai vină și câțiva stropi de ploaie și se încălzește ușor. Maxima va ajunge la 15 grade, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică vor fi condiții de ceață.

Duminică, se face mult mai cald decât în mod obișnuit și la amiază se vor înregistra în jur de 18 grade. Se adună norii, dar apare puțin și soarele pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab.

Luni, atmosfera va fi închisă, o să plouă temporar și vântul rămâne destul de activ. Se mai răcorește, iar la amiază vor fi cel mult 15 grade, iar în noaptea de luni spre marți, minima va ajunge la 10 grade.

Vremea la munte

La munte, urmează o zi cu ploi în masivele sudice. Spre seară, se înnorează peste tot, o să plouă, dar la altitudini de peste 1800 de metri apar precipitații mixte. Se pot acumula 15...20 de litri pe metru pătrat, mai ales în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali. Temperaturile din stațiuni cresc ușor față de joi.

Sâmbătă, soarele se arată trecător, dar o să mai vină și ceva ploi – destul de abundente, în unele zone. Vântul bate mai tare în Munții Banatului, de asemenea, la altitudini mari.

Duminică, se anunță vreme mai bună, cu soare și poate câteva ploi de scurtă durată. Vremea se mai îndreaptă. În noaptea de duminică spre luni o să plouă pe suprafețe restrânse în masivele vestice și în cele sud-vestice, iar vântul va fi mai insistent în zonele înalte.

Luni, cerul va fi mai mult noros și temporar o să mai plouă, dar la altitudini mari, mai ales în Carpații Meridionali, vor fi precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare. Vântul va avea unele porniri în zonele de creastă.

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, vremea in Bucuresti, vremea la munte, cum va fi vremea,

Dată publicare: 07-11-2025 08:24

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
Citește și...
Baie în lac la început de noiembrie. În Oradea temperaturile au ajuns la 22 de grade în weekend
Stiri Diverse
Baie în lac la început de noiembrie. În Oradea temperaturile au ajuns la 22 de grade în weekend

Deși suntem la început de noiembrie, unii orădeni au ieșit la plajă. Cei mai curajoși au profitat la maxim de vremea bună și au intrat în lacul amenajat într-un parc din oraș.

Cum va fi vremea săptămâna următoare, în București și în țară. Maxime „normale”
Vremea
Cum va fi vremea săptămâna următoare, în București și în țară. Maxime „normale”

ANM anunță ploi în majoritatea regiunilor și ceață în zonele joase. La munte, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare sunt așteptate la peste 1.700 de metri.

Cum va fi vremea la începutul lunii noiembrie. Meteorologii ANM anunță maxime și de 25 de grade
Vremea
Cum va fi vremea la începutul lunii noiembrie. Meteorologii ANM anunță maxime și de 25 de grade

Luna noiembrie debutează cu vreme frumoasă şi mai caldă decât în mod normal în majoritatea regiunilor, potrivit prognozei ANM.

Recomandări
Mascații au descins în zeci de noi locații. Aproape 1.000 de percheziții în operațiunea-mamut „Jupiter 4”
Stiri actuale
Mascații au descins în zeci de noi locații. Aproape 1.000 de percheziții în operațiunea-mamut „Jupiter 4”

Operaţoiunea „Jupiter 4” derulată de Parchetul General şi Poliţia Română încă de la începutul săptămânii, continuă în cea de-a cincea zi, cu 88 de percheziţii în mai multe judeţe ale ţării. Aproximativ o mie de descinderi au avut loc în cadrul acţiunii.

LIVE | Black Friday 2025 la eMAG a început. S-a dat startul celor mai mari reduceri din an. Vezi cele mai bune oferte
Black Friday 2025
LIVE | Black Friday 2025 la eMAG a început. S-a dat startul celor mai mari reduceri din an. Vezi cele mai bune oferte

Black Friday 2025 a început oficial la eMAG, marcând startul celor mai mari reduceri din an. Promoțiile se desfășoară în timp real, cu stocuri actualizate și oferte care atrag atenția cumpărătorilor din toată țara.

PSD își alege azi noua conducere. Emoții mari pentru Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului
Stiri Politice
PSD își alege azi noua conducere. Emoții mari pentru Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului

Social-democrații se reunesc, vineri, într-un congres extraordinar pentru a-și alege o nouă conducere și pentru modificarea Statutului formațiunii. Sorin Grindeanu este singurul candidat la șefia PSD.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Noiembrie 2025

35:51

Alt Text!
La Măruță
06 Noiembrie 2025

01:30:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Noiembrie 2025

01:43:10

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28