Maximele pleacă de la 23 de grade în nordul Moldovei și ajung la 36 de grade în Oltenia și în sud-vestul Munteniei.

În Dobrogea și Bărăgan soarele încălzește rapid atmosfera. Revine canicula și temperaturile urcă până la 35 de grade după prânz. Vântul are intensificări pe parcursul zilei, iar spre seară cresc șansele de ploaie.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, temperaturile scad ușor față de vineri, dar, chiar și-așa, tot se ating 35 de grade. Aerul devine greu de respirat în unele zone, iar vântul suflă cu până la 60 de km/h. Pe la deal și pe la munte e posibil să apară câteva averse zgomotoase.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se mai răcorește, iar temperaturile ajung la valori agreabile pentru acest moment al anului. În zona montană se adună norii și vin mai multe reprize de ploi torențiale, însoțite de vânt intens.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se mai încălzește puțin, iar la Satu Mare se ating 32 de grade. Se anunță o zi destul de frumoasă în zonele mai joase, însă pe la munte apar averse cu tunete și fulgere, însoțite de rafale puternice de vânt.

Și în ținuturile vestice o să plouă, mai ales regiunile montane. Până atunci, în Banat și în sudul Crișanei se încălzește din nou foarte tare și se ating 35 de grade. O să fie, însă, ceva mai bine ca vineri, când în zonă s-au atins 39 de grade.

În Transilvania aversele se întorc după orele prânzului - mai ales în sudul provinciei și la munte. Sunt însoțite de fenomene electrice și intensificări ale vântului, care se pot transforma în vijelii. Cantitățile de apă pot ajunge la 50 de litri pe metru pătrat, în special în zona montană. Temperaturile mai scad puțin față de vineri.

Vremea în Oltenia

În schimb, în Oltenia canicula persistă și sâmbătă. Se ating 36 de grade, iar atmosfera devine apăsătoare din cauza stresului termic accentuat. Ploile apar și în această regiune. Vin însoțite de fenomene meteo severe și pot lăsa în urmă cantități mari de apă în intervale scurte de timp.

Și în ținuturile sudice o să plouă în mai multe reprize, mai ales în regiunile de deal și de munte. Vremea se menține, însă, călduroasă, iar în Lunca Dunării temperaturile urcă din nou până la 36 de grade.

Vremea în București

În București căldura sufocantă persistă și sâmbătă, când se ating 35 de grade la umbră. După-amiază se pornește vântul și pot să apară câteva averse zgomotoase.

Duminică avem tot o amiază călduroasă, cu 34 de grade în termometre și disconfort termic ridicat. Atmosfera se menține însorită toată ziua și nu mai sunt semne de ploaie.

Luni se înseninează, iar vântul abia se simte. Rămânem cu vremea foarte caldă, iar în miezul zilei se ating tot 34 de grade.

Marți domină atmosfera însorită și se mai încălzește puțin. După prânz maximele ajung din nou la pragul caniculei și vor fi în jur de 35 de grade.

Vremea la munte

La munte temperaturile continuă să scadă, iar atmosfera devine instabilă după prânz. Vin alte reprize de ploi torențiale, cu vânt intens, care pot lăsa în urmă 50 de litri de apă pe metru pătrat.

Duminică aversele se întorc în a doua parte a zilei - mai ales în masivele sudice și în cele vestice. Se mai pot strânge 15 litri de apă pe metru pătrat, iar vântul se întețește în timpul ploilor. În rest găsim vreme mai bună.

Luni se încălzește aproape peste tot. Soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei, iar aversele apar doar sporadic, pe suprafețe restrânse.

Marți temperaturile continuă să crească, iar vremea devine călduroasă. După-amiază, în nordul Orientalilor o să mai vină o ploaie de scurtă durată, dar în rest avem atmosferă însorită.

Vremea pe litoral

Pe litoral avem încă o zi foarte caldă, cu 34 de grade pe plajă și multă zăpușeală. După-amiază se înnorează și cresc șansele de ploaie. Apa mării are în jur de 25...26 de grade.

Duminică temperaturile scad, însă vremea rămâne călduroasă și se ating 31 de grade. Se resimte și disconfortul termic, iar vântul are intensificări și atinge viteze de 50 de km/h.

Luni se înseninează complet, iar maximele se opresc pe la 30 de grade. Vântul rămâne insistent pe parcursul zilei.

Marți se mai încălzește, iar temperaturile urcă până la 32 de grade. Cerul rămâne curat toată ziua, vântul nu mai pune probleme, iar apa mării ajunge din nou la 26 de grade.