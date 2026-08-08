De altfel, furia naturii și-a făcut simțită prezența și în sudul sau în estul României. Autoritățile au emis mai multe mesaje RO-Alert.

Șoferii și pietonii din Brașov au avut de traversat adevărate canale navigabile prin oraș, după ce sistemul de canalizare a refulat, din cauza ploii abundente.

Furtuna a inundat străzile din Brașov

Rafalele de vânt au doborât mai mulți copaci, care au căzut inclusiv pe mașini.

Paul Cernat, Poliția Locală Brașov: „S-a sprijinit în acel stâlp care iluminează trecerea de pietoni.”

Șoferiță: „Sunt un caz fericit, doar câteva mici zgârieturi pe plafon și ștergătorul din spate rupt, atât.”

Într-un cartier din Sibiu, vijelia a făcut ca acoperișul unui bloc să se prăbușească peste mai multe autoturisme.

Localnic: „Doar bubuitura, atât. Asta e mașina cumnatului. Numai parbrizul a scăpat ușor față de celelalte."

La Timișoara, norii s-au adunat rapid, vântul a suflat cu putere, iar temperatura a scăzut cu aproape 10 grade.

Ploaia a răcorit Timișoara

Corespondent PROTV: „După cinci zile de coduri roșii și portocalii de caniculă, în vestul țării în sfârșit a venit ploaia. Oamenii au încercat să se ascundă, însă cu toții se bucură că atmosfera în sfârșit s-a mai răcorit.”

Femeie: „Nu contează că ne udăm, că ne bucurăm. E bun și pentru noi, și pentru agricultură.”

Bărbat: „E super bine, e super cald. Am zis „hai să facem și o baie”, era foarte cald.”

Pentru unii, însă, răcorirea a venit cu un cost - dincolo de inundații.

Corespondent PROTV: „Deși furtuna nu a durat mai mult de 20 de minute, vântul puternic a doborât mai mulți copaci, iar pompierii au fost chemați să intervină, să îi degajeze de pe firele de înaltă tensiune.”

Tot în vest, în municipiul Dej, din județul Cluj, vântul a smuls acoperișul unui bloc, care a căzut peste două mașini.

Furia naturii și-a făcut simțită prezența și în județul Arad, unde a fost rupere de nori.

Vântul a făcut pagube în mai multe județe

Nici alte zone nu au scăpat de manifestările violente ale vremii. În Vaslui, rafalele păreau să îndoaie copacii, iar unii dintre ei au cedat.

Oamenii au fost avertizați să evite deplasările, pe durata furtunii. De asemenea, mai multe străzi au fost inundate.

Iar în județul Olt, municipiul Slatina a fost sub cod galben de ploi torențiale. Vântul a bătut cu până la 70 de kilometri pe oră.

În aproape toată țara au fost vineri în vigoare Coduri galbene sau portocalii de instabilitate atmosferică. Iar astăzi, de la prânz, mai multe județe din sud și centru vor fi vizate de un nou Cod galben de vijelii.

Echipă: Daniel Preda, Adrian Crăciunoiu, Alexia Enescu, Electra Ghiza, Octavian Moldovan, Iulia Ciuhu, Roxana Vlădășel.