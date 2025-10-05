Vremea azi, 5 octombrie. Contrast termic accentuat. Temperaturile ajung și la 22 de grade. Unde va ploua

Ziua de duminică aduce vreme închisă și rece în vestul, în nordul și în centrul țării. Pe aici o să plouă din când în când, iar în zonele montane înalte o să fie un pic de lapoviță și ninsoare.

În rest apare soarele și se încălzește simțitor. Maximele pleacă de la 9 grade în Maramureș și ajung pe la 22 de grade în Lunca Dunării.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici urmează o zi însorită, cu vânt ceva mai activ și temperaturi în creștere. Pe la amiază se ating 20...21 de grade - valori normale pentru acest moment al anului. La noapte se înnorează și e posibil să plouă.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei este ceață acum dimineață, dar cerul se degajează mai târziu și se încălzește față de sâmbătă. Amiaza aduce soare, atmosferă plăcută și 18...19 grade în termometre.

Un aer mai cald pătrunde și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. La începutul zilei avem ceață densă pe la câmpie, iar mai târziu apar ceva ploi în această zonă. Se arată trecător și soarele, iar maximele ajung pe la 18 grade.

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme destul de neplăcută, cer acoperit, ploi și temperaturi mult mai scăzute decât ar fi normal. Pe aici vor fi cel mult 12 grade la orele amiezii.

Și în ținuturile vestice avem o zi mohorâtă, rece, cu ploi aproape peste tot. Maximele se opresc pe la 14 grade. După lăsarea nopții ploile se intensifică în sudul Banatului și pot aduce 25 de litri de apă pe metru pătrat.

O să plouă și în zona Transilvaniei, dar vedem puțin și soarele în prima parte a zilei. Atmosfera rămâne rece, deși temperaturile mai câștigă 2...3 grade față de sâmbătă. În zonele montane înalte mai sunt ceva condiții de lapoviță și ninsoare.

În Oltenia găsim vreme bună și se încălzește simțitor. Temperaturile urcă până la 19, poate 20 de grade. Pe seară și la noapte se înnorează și se întorc ploile.

Saltul termic este evident și în ținuturile sudice. Temperaturile cresc chiar și cu 10 grade față de sâmbătă, iar cel mai cald o să fie în Lunca Dunării. Pe aici se vor atinge 22 de grade. Dimineață este un pic de ceață în această regiune, dar atmosfera devine însorită mai târziu.

Vremea în București

În București urmează o zi plăcută, cu soare și 20 de grade pe la amiază. Ieri au fost DOAR 11 grade în zona Capitalei. Spre seară și la noapte se adună norii și e posibil să plouă, iar mâine în zori se vor înregistra 8...9 grade.

Vremea la munte

Temperaturile cresc și în zonele montane. Avem însă o zi cam mohorâtă, cu ploi în majoritatea masivelor, condiții de lapoviță și ninsoare la altitudini mari. Vântul bate mai tare pe creste, iar noaptea aduce ploi mai serioase în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













