Vremea azi, 5 noiembrie 2025. Ploi slabe și ceață în unele zone ale țării

Temperaturile vor ajunge până la 17 grade în vestul Olteniei, dar în estul Transilvaniei și în Moldova vor fi 8...9 grade.

În Dobrogea și în Bărăgan găsim atmosferă închisă și câțiva stropi de ploaie. Temperaturile, comparabile cu cele de marți, vor ajunge până la 15 grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și nordul Munteniei, se anunță mulți nori, ploi izolate și un vânt ceva mai insistent. După prânz vor fi în jur de 15 grade la Brăila.

În nordul Moldovei și în Bucovina urmează o zi neplăcută, cu mulți nori, ploi slabe și intensificări ale vântului. Temperaturile, în scădere față de marți, vor ajunge până la 10 grade la Iași.

Vremea în Transilvania

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș se anunță o zi plăcută, cu soare și câțiva nori trecători. Doar la munte, în Carpații Orientali, la altitudini mari, apar precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Și în ținuturile vestice găsim vreme bună, fără ploi, însă acum dimineața este ceață în unele zone. Temperaturile nu suferă modificări majore față de ieri și, după prânz, se vor înregistra cel mult 15 grade.

În Transilvania, norii vor fi numeroși și o să plouă cam peste tot, iar în primele ore ale zilei se semnalează ceață densă, mai ales în depresiuni. La munte, la altitudini mari, o să cadă lapoviță și ninsoare. Temperaturile cresc în vestul provinciei, unde se vor înregistra 13 grade, dar pe partea estică se răcește ușor.

Vremea în Oltenia

În Oltenia se anunță soare și atmosferă plăcută în vest și în nord-vest. În celelalte zone, norii persistă pe tot parcursul zilei și o să plouă din când în când. Se încălzește ușor și la amiază vor fi 17 grade la Drobeta-Turnu Severin.

În ținuturile sudice avem o zi mohorâtă, cu mulți nori și ploi din loc în loc. Temperaturile cresc puțin față de ieri și vor ajunge până la 15 grade la Ploiești.

Vremea în București

În București avem o zi cam mohorâtă, condiții de ceață dimineața și 15 grade pe la amiază. Astăzi au fost 12 grade în zona Capitalei.

Joi se anunță mulți nori și ploi trecătoare, mai ales în prima parte a zilei și în noaptea de joi spre vineri. Vântul va fi ceva mai activ, iar la amiază vor fi 14 grade.

Vineri, înnorările persistă, e posibil să mai picure puțin, iar la amiază se ating tot 14 grade.

Sâmbătă, temperatura aerului va crește ușor și, după prânz, se ating în jur de 17 grade. Atmosfera va fi schimbătoare și nu este exclus să vină o ploaie de scurtă durată. În noaptea de sâmbătă spre duminică vor fi condiții de ceață, iar minima coboară la 8 grade.

Vremea la munte

La munte urmează o zi destul de însorită în masivele vestice. În rest găsim vreme închisă. Ploile apar în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, iar la altitudini mari se transformă în lapoviță, chiar ninsoare. Vântul nu pune probleme, iar temperaturile ajung la valori normale pentru data din calendar.

Joi, atmosfera se menține însorită în Munții Apuseni. În restul zonei montane se înnorează din când în când și apar câteva ploi slabe. Trecător, pe creste, fulguiește sau cade lapoviță.

Vineri vin ploi consistente în Carpații Meridionali, dar către seară o să plouă și în restul zonelor montane. În zonele înalte o să cadă lapoviță sau o să ningă, iar temperaturile cresc ușor.

Sâmbătă, în masivele sudice și în cele vestice se mai adună norii și o să plouă pe suprafețe restrânse, iar la altitudini mari apar precipitații mixte. În rest se anunță vreme mai bună, iar vântul va avea intensificări în Munții Banatului.

