Vremea azi, 5 noiembrie 2025. Ploi slabe și ceață în unele zone ale țării

Vremea
05-11-2025 | 08:24
×
Codul embed a fost copiat

Miercuri avem soare și o atmosferă plăcută în vestul și în nord-vestul României. În rest predomină vremea închisă și o să plouă slab în Moldova, în Muntenia, trecător în Oltenia și în estul Transilvaniei.

autor
Știrile PRO TV

Temperaturile vor ajunge până la 17 grade în vestul Olteniei, dar în estul Transilvaniei și în Moldova vor fi 8...9 grade.

În Dobrogea și în Bărăgan găsim atmosferă închisă și câțiva stropi de ploaie. Temperaturile, comparabile cu cele de marți, vor ajunge până la 15 grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și nordul Munteniei, se anunță mulți nori, ploi izolate și un vânt ceva mai insistent. După prânz vor fi în jur de 15 grade la Brăila.

În nordul Moldovei și în Bucovina urmează o zi neplăcută, cu mulți nori, ploi slabe și intensificări ale vântului. Temperaturile, în scădere față de marți, vor ajunge până la 10 grade la Iași.

Citește și
toamna
Cum va fi vremea săptămâna următoare, în București și în țară. Maxime „normale”

Vremea în Transilvania

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș se anunță o zi plăcută, cu soare și câțiva nori trecători. Doar la munte, în Carpații Orientali, la altitudini mari, apar precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Și în ținuturile vestice găsim vreme bună, fără ploi, însă acum dimineața este ceață în unele zone. Temperaturile nu suferă modificări majore față de ieri și, după prânz, se vor înregistra cel mult 15 grade.

În Transilvania, norii vor fi numeroși și o să plouă cam peste tot, iar în primele ore ale zilei se semnalează ceață densă, mai ales în depresiuni. La munte, la altitudini mari, o să cadă lapoviță și ninsoare. Temperaturile cresc în vestul provinciei, unde se vor înregistra 13 grade, dar pe partea estică se răcește ușor.

Vremea în Oltenia

În Oltenia se anunță soare și atmosferă plăcută în vest și în nord-vest. În celelalte zone, norii persistă pe tot parcursul zilei și o să plouă din când în când. Se încălzește ușor și la amiază vor fi 17 grade la Drobeta-Turnu Severin.

În ținuturile sudice avem o zi mohorâtă, cu mulți nori și ploi din loc în loc. Temperaturile cresc puțin față de ieri și vor ajunge până la 15 grade la Ploiești.

Vremea în București

În București avem o zi cam mohorâtă, condiții de ceață dimineața și 15 grade pe la amiază. Astăzi au fost 12 grade în zona Capitalei.

Joi se anunță mulți nori și ploi trecătoare, mai ales în prima parte a zilei și în noaptea de joi spre vineri. Vântul va fi ceva mai activ, iar la amiază vor fi 14 grade.

Vineri, înnorările persistă, e posibil să mai picure puțin, iar la amiază se ating tot 14 grade.

Sâmbătă, temperatura aerului va crește ușor și, după prânz, se ating în jur de 17 grade. Atmosfera va fi schimbătoare și nu este exclus să vină o ploaie de scurtă durată. În noaptea de sâmbătă spre duminică vor fi condiții de ceață, iar minima coboară la 8 grade.

Vremea la munte

La munte urmează o zi destul de însorită în masivele vestice. În rest găsim vreme închisă. Ploile apar în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, iar la altitudini mari se transformă în lapoviță, chiar ninsoare. Vântul nu pune probleme, iar temperaturile ajung la valori normale pentru data din calendar.

Joi, atmosfera se menține însorită în Munții Apuseni. În restul zonei montane se înnorează din când în când și apar câteva ploi slabe. Trecător, pe creste, fulguiește sau cade lapoviță.

Vineri vin ploi consistente în Carpații Meridionali, dar către seară o să plouă și în restul zonelor montane. În zonele înalte o să cadă lapoviță sau o să ningă, iar temperaturile cresc ușor.

Sâmbătă, în masivele sudice și în cele vestice se mai adună norii și o să plouă pe suprafețe restrânse, iar la altitudini mari apar precipitații mixte. În rest se anunță vreme mai bună, iar vântul va avea intensificări în Munții Banatului.

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, vremea in Bucuresti, vremea la munte, cum va fi vremea,

Dată publicare: 05-11-2025 08:04

Articol recomandat de sport.ro
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
Citește și...
Baie în lac la început de noiembrie. În Oradea temperaturile au ajuns la 22 de grade în weekend
Stiri Diverse
Baie în lac la început de noiembrie. În Oradea temperaturile au ajuns la 22 de grade în weekend

Deși suntem la început de noiembrie, unii orădeni au ieșit la plajă. Cei mai curajoși au profitat la maxim de vremea bună și au intrat în lacul amenajat într-un parc din oraș.

Cum va fi vremea săptămâna următoare, în București și în țară. Maxime „normale”
Vremea
Cum va fi vremea săptămâna următoare, în București și în țară. Maxime „normale”

ANM anunță ploi în majoritatea regiunilor și ceață în zonele joase. La munte, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare sunt așteptate la peste 1.700 de metri.

Cum va fi vremea la începutul lunii noiembrie. Meteorologii ANM anunță maxime și de 25 de grade
Vremea
Cum va fi vremea la începutul lunii noiembrie. Meteorologii ANM anunță maxime și de 25 de grade

Luna noiembrie debutează cu vreme frumoasă şi mai caldă decât în mod normal în majoritatea regiunilor, potrivit prognozei ANM.

Recomandări
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe
Stiri actuale
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe

Operaţiunea „Jupiter 4” continuă. Polițiștii fac, miercuri, 267 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară.   

Șeful NATO vine azi în România. Mark Rutte se va întâlni cu președintele, premierul și şefii Parlamentului
Stiri actuale
Șeful NATO vine azi în România. Mark Rutte se va întâlni cu președintele, premierul și şefii Parlamentului

Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, se va afla la Bucureşti miercuri şi joi, context în care se va întâlni cu Nicuşor Dan, Ilie Bolojan și șefii celor două camere ale Parlamentului.

“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”
Interviurile Stirileprotv.ro
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”

„România este o țară neînțeleasă și redusă la niște clișee abominabile”, dar adevărul e că e o țară extraordinară, în care, în ciuda tuturor problemelor, se trăiește mai bine decât la Paris sau la Londra, orașe care sunt “terminate”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Noiembrie 2025

43:16

Alt Text!
La Măruță
04 Noiembrie 2025

01:31:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28