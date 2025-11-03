Baie în lac la început de noiembrie. În Oradea temperaturile au ajuns la 22 de grade în weekend

Deși suntem la început de noiembrie, unii orădeni au ieșit la plajă. Cei mai curajoși au profitat la maxim de vremea bună și au intrat în lacul amenajat într-un parc din oraș.

În Oradea, mercurul din termometre a urcat până la 22 de grade Celsius.

Datorită soarelui, temperatura resimțită a fost și mai mare. Nu-i de mirare astfel că oamenii s-au strâns cu păturile în parc, pentru un bronz de toamnă.

Apa din lac nu avea mai mult de 15-16 grade, dar unii au îndrăznit să intre, pentru câteva ture de înot.

Pe de altă parte, meteorologii spun că, de luni, vremea se răcește, iar temperaturile se vor apropia de normalul perioadei.

Sursa: Pro TV

oradea, plaja, vreme frumoasa

03-11-2025 08:46

