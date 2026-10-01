Maximele pornesc de la 17 grade în estul Transilvaniei și în Bucovina și ajung la 24...25 de grade în vestul și în nord-vestul României.

Prognoza meteo pe regiuni

În Dobrogea și cu Bărăganul găsim vreme bună, cu soare, câțiva nori și un vânt insistent în toată regiunea. Izolat, la malul mării s-ar putea să vină câțiva stropi de ploaie, iar temperaturile se opresc la 21 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem atmosferă însorită pe tot parcursul zilei. Vântul bate mai tare și ajunge la viteze de 50 de km/h. La amiază maximele ating tot 21 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina norii apar destul de rar, iar vântul abia se simte. Până la ora 09, mai multe localități din județul Suceava se află sub cod galben de ceață densă și vizibilitate redusă. După prânz temperaturile urcă până la 21 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim tot vreme frumoasă. Vântul adie plăcut, iar ploile lipsesc din prognoză. Se face puțin mai cald decât ar fi normal la această dată, iar pe la Satu Mare se ating 24, poate chiar 25 de grade.

În ținuturile vestice avem cer senin aproape peste tot. În zona montană apar câțiva nori de vreme bună, iar în miezul zilei maximele ajung la valori peste normalul perioadei. În Banat și în Crișana se vor înregistra 24...25 de grade.

În Transilvania este o dimineață foarte rece în depresiuni, pe unde temperaturile au coborât SUB pragul înghețului și sunt condiții de brumă. Avem atmosferă însorită toată ziua, iar după prânz temperaturile urcă până la 21 de grade în vestul provinciei.

În Oltenia se anunță o zi frumoasă, cu soare și maxime potrivite momentului, de 22...23 de grade. Urmează o noapte destul de rece, cu minime de 7 grade în zonele deluroase.

În sudul țării apar câțiva nori inofensivi, dar în ansamblu avem o zi însorită. Nu vorbim deloc despre ploi, însă vântul continuă să agite atmosfera în unele zone. Maximele ajung la 22 de grade - valori apropiate de normalul perioadei.

Vremea în București

În București nu prea vedem norii, însă vântul mai are unele intensificări și ajunge la viteze de 40 de km/h. După prânz se ating 22 de grade. Peste noapte cerul rămâne curat, iar spre dimineață temperatura coboară până la 8 grade.

La munte avem o dimineață rece, însă temperaturile ajung la valori normale la orele amiezii. Soarele strălucește pe tot parcursul zilei, dar vântul bate mai tare în Carpații de Curbură, pe unde vor fi rafale de 50 de km/h.