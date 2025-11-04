Vremea azi, 4 noiembrie 2025. Se răcește în toată țara, cu vânt puternic și ploi

Vremea
04-11-2025 | 08:53
×
Codul embed a fost copiat

Marți se răcește peste tot și temperaturile se apropie de normal. În vest și în nord-vest se arată soarele, dar în celelalte regiuni va fi cam înnorat și o să plouă. Vântul bate mai tare în est, în sud-vestul extrem și la munte.

autor
Știrile PRO TV

Maximele pleacă de la 9...10 grade în estul Transilvaniei și ajung la 18 grade în Oltenia.

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme închisă, cu înnorări, ploi și un vânt insistent. Temperaturile scad și vor fi cel mult 16 grade. Până la ora 09:00, județul Tulcea se află sub Cod galben de ceață densă și vizibilitate redusă.

Vremea în Moldova

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se înnorează și o să plouă. Vântul suflă cu 40...50 km/h, iar maximele, în scădere față de ziua trecută, nu mai trec de 15 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina urmează tot o zi mohorâtă. Cerul rămâne acoperit, însă ploile apar doar pe suprafețe restrânse. Vântul are intensificări, iar la altitudini mari, trecător, apar ceva ninsori sau lapoviță. Și pe-aici se răcește, iar temperaturile se opresc la 15 grade.

Citește și
toamna
Cum va fi vremea săptămâna următoare, în București și în țară. Maxime „normale”

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme ceva mai bună: soare în unele zone, vânt domol și ploi pe spații mici, mai ales în zona Transilvaniei. Temperaturile scad și în această zonă și nu vor fi mai mult de 16 grade.

În ținuturile vestice, norii se risipesc treptat, iar amiaza aduce soare și atmosferă plăcută. E adevărat că și pe-aici se răcește, însă maximele tot ajung la 15...16 grade - valori apropiate de normalul perioadei. În primele ore sunt ceva condiții de ceață pe la câmpie.

În Transilvania avem înnorări persistente și ploi în unele zone. La munte, la altitudini mari, trecător ninge sau cade lapoviță și tot acolo vântul are unele intensificări. Maximele, în scădere față de luni, ating 9...10 grade în depresiuni și 13...14 grade în vestul provinciei.

Vremea în Oltenia

În Oltenia vedem puțin soarele printre nori. Și pe-aici scad temperaturile, însă tot se ating 18 grade. Vin și ceva ploi pe parcursul zilei, iar vântul bate mai tare în sud-vestul provinciei.

În sudul țării, ziua de astăzi aduce atmosferă mohorâtă, cer acoperit și ploi în multe zone. Vântul nu pune probleme, iar maximele ajung la valori potrivite pentru început de noiembrie.

Vremea în București

În București se schimbă vremea: nu prea vedem soarele și o să plouă. În plus, se răcește și, după cele 21 de grade înregistrate luni, astăzi vor fi cel mult 14 grade.

Și miercuri este cam înnorat, dar nu mai sunt anunțate ploi. Vedem puțin soarele printre nori și se mai încălzește puțin: maxima ajunge la 16 grade.

Joi avem atmosferă închisă toată ziua. Dimineață se formează ceață, iar mai târziu se înnorează și o să plouă. Temperatura scade din nou și vor fi în jur de 13 grade după prânz.

Vineri - aproape aceeași situație: condiții de ceață în primele ore, înnorări persistente și ploi peste zi. La amiază se vor înregistra 13 grade - o valoare normală pentru această perioadă.

Vremea la munte

La munte scad temperaturile. Norii se înmulțesc și o să plouă pe suprafețe restrânse. La altitudini mari, ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. Vor fi și scurte perioade însorite, iar vântul are intensificări în zonele înalte, pe unde suflă cu viteze de 40...50 km/h.

Miercuri se împrăștie norii și o să avem soare, vreme bună și temperaturi potrivite pentru data din calendar.

Joi atmosfera se menține însorită în Munții Apuseni. În restul zonei montane se înnorează din când în când și apar câteva ploi slabe. Trecător, pe creste fulguiește sau cade lapoviță.

Ziua de vineri aduce vreme bună în Munții Apuseni și în nordul Orientalilor. În celelalte masive se adună norii și apar ceva precipitații slabe: ploi în zonele joase; lapoviță și ninsoare - la altitudini mari. Temperaturile din stațiuni cresc ușor.

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, vremea in Bucuresti, vremea la munte, cum va fi vremea,

Dată publicare: 04-11-2025 08:53

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în Serbia: un antrenor din prima ligă a murit după ce i s-a făcut rău în timpul meciului
NEWS ALERT Tragedie în Serbia: un antrenor din prima ligă a murit după ce i s-a făcut rău în timpul meciului
Citește și...
Baie în lac la început de noiembrie. În Oradea temperaturile au ajuns la 22 de grade în weekend
Stiri Diverse
Baie în lac la început de noiembrie. În Oradea temperaturile au ajuns la 22 de grade în weekend

Deși suntem la început de noiembrie, unii orădeni au ieșit la plajă. Cei mai curajoși au profitat la maxim de vremea bună și au intrat în lacul amenajat într-un parc din oraș.

Cum va fi vremea săptămâna următoare, în București și în țară. Maxime „normale”
Vremea
Cum va fi vremea săptămâna următoare, în București și în țară. Maxime „normale”

ANM anunță ploi în majoritatea regiunilor și ceață în zonele joase. La munte, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare sunt așteptate la peste 1.700 de metri.

Cum va fi vremea la începutul lunii noiembrie. Meteorologii ANM anunță maxime și de 25 de grade
Vremea
Cum va fi vremea la începutul lunii noiembrie. Meteorologii ANM anunță maxime și de 25 de grade

Luna noiembrie debutează cu vreme frumoasă şi mai caldă decât în mod normal în majoritatea regiunilor, potrivit prognozei ANM.

Recomandări
Continuă operațiunea de amploare „Jupiter 4”. Peste 200 de percheziții și 68 de mandate de aducere, în mai multe județe
Stiri Justitie
Continuă operațiunea de amploare „Jupiter 4”. Peste 200 de percheziții și 68 de mandate de aducere, în mai multe județe

Peste 200 de percheziţii sunt făcute, marţi, în mai multe judeţe din ţară, fiind vizate 68 de persoane care, dacă sunt depistate, vor fi duse la audieri. Se fac cercetări în zeci de dosare penale, fiind pus accent pe infracţiuni silvice.

Noi atacuri ale Rusiei la granița României. MApN a ridicat patru avioane de luptă de la sol
Stiri actuale
Noi atacuri ale Rusiei la granița României. MApN a ridicat patru avioane de luptă de la sol

Ministerul Apărării anunţă, marţi, noi atacuri ale Federaţiei Ruse la nord de Dunăre, motiv pentru care patru aeronave de luptă au fost ridicate în aer.

Unul dintre muncitorii români prinși sub dărâmăturile turnului medieval din Roma a murit peste noapte în spital
Stiri externe
Unul dintre muncitorii români prinși sub dărâmăturile turnului medieval din Roma a murit peste noapte în spital

Muncitorul român, prins sub dărămăturile unui turn medieval care s-a prăbușit în centrul Romei, a murit în noaptea de luni spre marți la scurt timp după ce a fost transportat la spital.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 Noiembrie 2025

48:51

Alt Text!
La Măruță
3 Noiembrie 2025

01:30:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28