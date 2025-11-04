Vremea azi, 4 noiembrie 2025. Se răcește în toată țara, cu vânt puternic și ploi

Marți se răcește peste tot și temperaturile se apropie de normal. În vest și în nord-vest se arată soarele, dar în celelalte regiuni va fi cam înnorat și o să plouă. Vântul bate mai tare în est, în sud-vestul extrem și la munte.

Maximele pleacă de la 9...10 grade în estul Transilvaniei și ajung la 18 grade în Oltenia.

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme închisă, cu înnorări, ploi și un vânt insistent. Temperaturile scad și vor fi cel mult 16 grade. Până la ora 09:00, județul Tulcea se află sub Cod galben de ceață densă și vizibilitate redusă.

Vremea în Moldova

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se înnorează și o să plouă. Vântul suflă cu 40...50 km/h, iar maximele, în scădere față de ziua trecută, nu mai trec de 15 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina urmează tot o zi mohorâtă. Cerul rămâne acoperit, însă ploile apar doar pe suprafețe restrânse. Vântul are intensificări, iar la altitudini mari, trecător, apar ceva ninsori sau lapoviță. Și pe-aici se răcește, iar temperaturile se opresc la 15 grade.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme ceva mai bună: soare în unele zone, vânt domol și ploi pe spații mici, mai ales în zona Transilvaniei. Temperaturile scad și în această zonă și nu vor fi mai mult de 16 grade.

În ținuturile vestice, norii se risipesc treptat, iar amiaza aduce soare și atmosferă plăcută. E adevărat că și pe-aici se răcește, însă maximele tot ajung la 15...16 grade - valori apropiate de normalul perioadei. În primele ore sunt ceva condiții de ceață pe la câmpie.

În Transilvania avem înnorări persistente și ploi în unele zone. La munte, la altitudini mari, trecător ninge sau cade lapoviță și tot acolo vântul are unele intensificări. Maximele, în scădere față de luni, ating 9...10 grade în depresiuni și 13...14 grade în vestul provinciei.

Vremea în Oltenia

În Oltenia vedem puțin soarele printre nori. Și pe-aici scad temperaturile, însă tot se ating 18 grade. Vin și ceva ploi pe parcursul zilei, iar vântul bate mai tare în sud-vestul provinciei.

În sudul țării, ziua de astăzi aduce atmosferă mohorâtă, cer acoperit și ploi în multe zone. Vântul nu pune probleme, iar maximele ajung la valori potrivite pentru început de noiembrie.

Vremea în București

În București se schimbă vremea: nu prea vedem soarele și o să plouă. În plus, se răcește și, după cele 21 de grade înregistrate luni, astăzi vor fi cel mult 14 grade.

Și miercuri este cam înnorat, dar nu mai sunt anunțate ploi. Vedem puțin soarele printre nori și se mai încălzește puțin: maxima ajunge la 16 grade.

Joi avem atmosferă închisă toată ziua. Dimineață se formează ceață, iar mai târziu se înnorează și o să plouă. Temperatura scade din nou și vor fi în jur de 13 grade după prânz.

Vineri - aproape aceeași situație: condiții de ceață în primele ore, înnorări persistente și ploi peste zi. La amiază se vor înregistra 13 grade - o valoare normală pentru această perioadă.

Vremea la munte

La munte scad temperaturile. Norii se înmulțesc și o să plouă pe suprafețe restrânse. La altitudini mari, ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. Vor fi și scurte perioade însorite, iar vântul are intensificări în zonele înalte, pe unde suflă cu viteze de 40...50 km/h.

Miercuri se împrăștie norii și o să avem soare, vreme bună și temperaturi potrivite pentru data din calendar.

Joi atmosfera se menține însorită în Munții Apuseni. În restul zonei montane se înnorează din când în când și apar câteva ploi slabe. Trecător, pe creste fulguiește sau cade lapoviță.

Ziua de vineri aduce vreme bună în Munții Apuseni și în nordul Orientalilor. În celelalte masive se adună norii și apar ceva precipitații slabe: ploi în zonele joase; lapoviță și ninsoare - la altitudini mari. Temperaturile din stațiuni cresc ușor.

