Vremea azi, 29 august. Caniculă și discomfort termic în aproape toată țara, cu temperaturi de până la 37 de grade

Vremea
29-08-2025 | 08:21
Vineri se mai încălzește puțin. O să fie caniculă în vestul țării, pe unde se vor atinge 36, 37 de grade și o să crească disconfortul termic. Cerul rămâne senin aproape peste tot.

Știrile PRO TV

Vântul bate mai tare în Banat, însă devine activ și în sudul Crișanei, în Moldova și în zonele înalte de munte.

În Dobrogea și în Bărăgan găsim soare, vreme bună și temperaturi cu vreo 2 grade mai ridicate decât joi. Cel mai cald o să fie în Bărăgan: 33 de grade la Călărași. Valori mai modeste, de 26, 27 de grade, se vor înregistra pe litoral.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, este răcoare acum dimineața, dar atmosfera se încălzește după prânz. Maximele ajung la 31, 32 de grade, iar vântul devine ceva mai insistent în Moldova.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina este ceață la începutul zilei, iar în județul Suceava până la ora 9 avem un Cod galben de ceață densă și vizibilitate redusă. Apoi se înseninează peste tot. Se întețește vântul și se face destul de cald. Temperaturile urcă până la 31 de grade.

oameni pe strada
Cum va fi vremea în ultimele zile de vară. Prognoza ANM pentru sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem vreme frumoasă, cer mai mult senin și o amiază călduroasă, cu maxime în jur de 30, 31 de grade. Urmează o noapte plăcută, cu minime de 15, 16 grade.

În ținuturile vestice se încălzește foarte tare. Vremea devine caniculară. Se ating 36, 37 de grade la umbră și disconfortul termic crește după prânz. Nu prea sunt nori pe cer, dar vântul are intensificări în special în zona Banatului. Până la 9:30 este în vigoare un Cod galben de vânt în județele Timiș și Caraș-Severin, pe unde vor fi rafale de 70 km/h.

În Transilvania avem încă o dimineață rece în depresiuni, pe unde a apărut și un pic de ceață. Apoi soarele încălzește treptat atmosfera, iar în vestul provinciei se ating 31 de grade. Nu o să plouă nici măcar în zonele montane, dar pe creste se intensifică vântul.

În Oltenia avem soare, vreme caldă și până la 33 de grade la Drobeta-Turnu Severin. Sâmbătă o să fie caniculă în această regiune și se vor atinge 35, 36 de grade.

În sudul României se mai încălzește puțin față de joi. Cerul se păstrează curat toată ziua și temperaturile urcă până la 33 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București avem încă o zi însorită și o amiază călduroasă, cu un pic de vânt și o maximă de 33 de grade.

Nici sâmbătă nu prea vedem norii și se mai încălzește puțin. Temperatura urcă până la pragul caniculei, iar sâmbătă noapte vor fi în jur de 17 grade.

Duminică se adună norii, iar în a doua parte a zilei apar averse cu descărcări electrice și intensificări de vânt. În aceste condiții căldura se domolește și maxima se oprește pe la 30 de grade.

Luni, de 1 septembrie, avem vreme schimbătoare. Se înnorează din când în când, dar e puțin probabil să plouă. Se mai încălzește puțin și maxima ajunge pe la 31 de grade.

Vremea la munte

La munte continuă vremea frumoasă și se face mai cald decât ar fi normal la final de august. Domina atmosfera cu soare, iar vântul devine mai insistent la altitudini mari.

Vremea rămâne caldă și sâmbătă. După-amiaza, în Carpații Occidentali și în vestul Meridionalilor se adună norii și o să plouă. În rest, încă o zi însorită și un vânt mai intens pe crestele montane.

Duminică instabilitatea crește în majoritatea masivelor. Apar averse destul de abundente, cu tunete, fulgere, poate și grindină. Temperaturile scad, mai accentuat în masivele vestice și sud-vestice.

Ziua de luni aduce vreme schimbătoare, soare cu nori, câteva reprize de ploaie și temperaturi potrivite pentru data din calendar.

Vremea la mare

Pe litoral găsim vreme bună, cer senin, briză plăcută și până la 28, 29 de grade prin stațiuni. Temperatura apei este de 21, 22 de grade.

La fel o să fie și sâmbătă. Atmosfera se menține însorită toată ziua. Vântul nu exagerează și maximele ajung tot pe la 29 de grade.

Duminică se schimbă vremea. Se adună norii și apar averse trecătoare însoțite de tunete și fulgere. Vântul se intensifică pe timpul ploilor, dar temperaturile rămân neschimbate și urcă până la 29 de grade.

Luni se face mai cald decât ar fi normal la început de septembrie. Maximele ajung pe la 31 de grade, dar mai apar ceva înnorări și o să plouă din când în când.

29-08-2025 08:21

