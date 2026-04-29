Ploile, destul de slabe, apar în sud, în sud-est și în centru, iar în zonele montane se transformă în lapoviță și ninsoare. Vântul devine mai insistent în nord-vestul României.

În Dobrogea și Bărăgan vedem puțin soarele la începutul zilei. Apoi se înnorează. O să plouă din când în când, iar maximele se opresc pe la 15...16 grade, după ce marți au fost 22 de grade în Bărăgan. La noapte mai vin ceva ploi și se intensifică vântul.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se adună norii, iar după prânz își fac apariția ploile, care însă vor fi neînsemnate cantitativ. Se răcește foarte tare. Vor fi doar 11...12 grade - valori mai potrivite pentru luna martie.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se anunță o zi cam mohorâtă. O să plouă puțin pe la munte, iar în zonele înalte, treptat, vor domina ninsorile. Vântul nu pune probleme, dar temperaturile lasă mult de dorit. La Suceava vor fi doar 10 grade.

Vremea se răcește și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, însă pe aici avem valori ceva mai ridicate, de 16...17 grade. Nu sunt anunțate precipitații. Se arată trecător puțin și soarele printre nori, iar vântul devine ceva mai activ și atinge viteze de 40...45 km/h.

Temperaturile scad și în vestul României, dar aici, în sudul Banatului, se vor atinge cele mai ridicate valori din țară, de 19, poate 20 de grade. Avem vreme schimbătoare și înnorări din când în când, dar în această zonă nu sunt semne de ploaie. La noapte se vor înregistra 3...4 grade.

Un aer mai rece pătrunde și în Transilvania, în special în depresiuni. Pe acolo vor fi doar 10 grade, în timp ce la Târgu Mureș sunt anunțate 17 grade. Va domina atmosfera închisă. O să plouă în unele regiuni, iar la munte o să fie lapoviță și chiar ninsoare în zonele înalte.

Și în Oltenia se înnorează treptat. Apar și câteva reprize de ploaie, iar temperaturile coboară sub valorile normale pentru final de aprilie. Marți au fost 25 de grade la Drobeta-Turnu Severin. Miercuri maximele se opresc la 18 grade.

Ploile ajung și în ținuturile sudice, în special în a doua parte a zilei. Vor fi însă destul de slabe. Până atunci vedem puțin și soarele, dar răcirea vremii este evidentă. Vor fi cel mult 14...15 grade, asta înseamnă cu vreo 7 grade mai puțin decât marți.

Și în București se răcește foarte tare și, după cele 22 de grade de marți, maxima se oprește la 14 grade. Avem atmosferă schimbătoare, înnorări și câteva ploi slabe mai spre seară. La noapte se mențin condițiile de ploaie și temperatura coboară până la 6...7 grade.

La munte se face mai frig. Cerul se umple de nori, iar în Carpații Orientali și Meridionali vin și ceva precipitații. La altitudini mari, treptat, vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă.