Potrivit prognozelor emise de Administrația Națională de Meteorologie, răcirea începe încă de miercuri, 29 aprilie, și se intensifică în zilele următoare. Joi și vineri sunt așteptate valori termice mult sub normalul perioadei, cu abateri ce pot ajunge chiar și la 8–12 grade Celsius sub mediile multianuale. Astfel, începutul lunii mai va aduce mai degrabă o atmosferă de început de primăvară târzie decât una specifică sezonului cald.

Instabilitatea atmosferică se va face simțită în majoritatea regiunilor. Sunt prognozate episoade de ploaie, în special în sudul și estul țării, unde cantitățile de apă pot ajunge la 10–15 litri pe metru pătrat, cu valori izolate ce pot depăși 20 l/mp. În zonele montane, tabloul meteorologic devine și mai sever: precipitațiile vor fi mixte, incluzând lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1.400 de metri se va depune un nou strat de zăpadă, estimat la 5–8 centimetri.

Pe timpul nopților, temperaturile vor coborî suficient de mult încât să favorizeze apariția brumei, în special în jumătatea de nord a țării, dar izolat și în alte regiuni. În plus, vântul va avea intensificări temporare în aproape toată țara, cu viteze medii de 40–45 km/h, iar în zonele montane înalte rafalele pot depăși 60–70 km/h.

Cum va fi vremea în București de 1 Mai

În București, răcirea se va resimți puternic încă din 29 aprilie. Cerul va fi predominant noros, iar ploile își vor face apariția temporar. Temperaturile maxime vor coborî la 13–14 grade, în timp ce minimele vor ajunge la 5–7 grade.

Ziua de 30 aprilie aduce o scădere și mai accentuată a valorilor termice. Vremea va deveni deosebit de rece pentru această perioadă, cu o maximă de aproximativ 8 grade Celsius și minime ce pot coborî până la 3–4 grade, sau chiar spre 1 grad în zonele periferice. Ploile vor fi mai probabile pe parcursul zilei și în cursul serii, iar vântul va sufla moderat, cu unele intensificări.

De Ziua Muncii, pe 1 mai, vremea rămâne rece pentru începutul lunii. Temperaturile maxime vor urca ușor, până la 12–14 grade, însă nopțile vor rămâne reci, cu minime de 3–4 grade. Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile își vor face apariția mai ales în a doua parte a zilei. Vântul va continua să sufle moderat, completând tabloul unei zile de sărbătoare atipice din punct de vedere meteorologic.