Avem atmosferă însorită aproape peste tot, ceva înnorări pe la deal și pe la munte și un vânt insistent pe partea sud-estică și în zonele montane înalte. Maximele pornesc de la 13 grade pe litoral și ajung la 22 de grade în ținuturile sudice.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul, pe unde găsim soare și vreme bună. Vântul are intensificări, iar temperaturile, în creștere față de luni, ajung la 20 de grade în Bărăgan.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei se anunță tot o zi frumoasă. După-amiază, doar în zonele mai înalte se adună câțiva nori. Vântul se întețește și se mai încălzește puțin. După prânz se ating 19 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina domină atmosfera cu soare, însă temperaturile rămân scăzute pentru sfârșit de aprilie și se opresc la 17 grade. În a doua parte a zilei, pe la deal și pe la munte se adună câțiva nori de ploaie.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme bună și o amiază plăcută, cu maxime de până la 19 grade în zona Maramureșului. În regiunile montane se înnorează din când în când, iar vântul bate mai tare la altitudini mari.

În vestul țării soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei. Apar și câțiva nori inofensivi, iar amiaza aduce atmosferă plăcută și temperaturi de 19...20 de grade - valori apropiate de normalul perioadei.

În Transilvania avem încă o dimineață foarte rece în depresiuni, pe unde sunt și ceva condiții de brumă. Apoi soarele încălzește atmosfera, iar după prânz temperaturile urcă până la 20 de grade. În a doua parte a zilei se înnorează pe la munte, pe unde e posibil să vină și câțiva stropi de ploaie. Vântul se întețește la altitudini mari.

În Oltenia găsim soare și vreme bună. Vântul adie plăcut și se face puțin mai cald decât luni. La Drobeta-Turnu Severin se ating 22 de grade - cele mai mari valori din țară.

Cam la fel va fi și în sudul României: atmosferă însorită, vânt domol și temperaturi în creștere față de ziua trecută. Pe-aici se vor înregistra în jur de 20 de grade.

În București avem o zi însorită și o amiază plăcută, mai caldă decât cea de luni. Se vor atinge 21...22 de grade. La noapte se adună norii, dar e puțin probabil să plouă. Minima ajunge la 8 grade.

Vremea se mai încălzește și în zonele montane. O să fie soare în prima parte a zilei. Mai târziu, în masivele sudice și în cele estice apar ceva înnorări și condiții de ploaie. Vântul bate mai tare pe creste, iar la noapte vin câteva ploi slabe în zona Carpaților Meridionali.