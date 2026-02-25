În zonele înalte din masivele sudice vor fi rafale de 110 Km/h. Maximele pleacă de la 1 grad în estul Transilvaniei și în Bucovina și ajung la 14 grade în Oltenia.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici o să fie cam înnorat. S-ar putea să picure trecător, iar în zona Deltei se intensifică vântul. Temperaturile urcă până la 9 grade, iar la noapte o să fie lapoviță în unele zone și e posibil să se formeze polei.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei urmează o zi cam mohorâtă. O să plouă puțin, iar vântul o să fie mai insistent în sudul Moldovei. E posibil să vedem și soarele printre nori, iar pe la amiază se vor înregistra 7-8 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina atmosfera se menține închisă toată ziua. Mai vin ceva precipitații, în special ninsori, iar vântul bate cu putere pe parcursul zilei. Se face mai frig decât ieri. În Bucovina o să fie doar 1 grad Celsius, iar la noapte o să ningă puțin în această zonă.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș cerul rămâne acoperit de nori. O să ningă. Vor fi și condiții de lapoviță, iar maximele nu vor trece de 4-5 grade. Marți, pe aici s-au înregistrat 10 grade.

În ținuturile vestice găsim vreme mai bună, înnorări, dar și scurte momente însorite. Mai vin ceva ploi pe la Deva. E posibil să picure și în Crișana, iar în zona Banatului se vor atinge 10 grade. Acum, dimineață, în zonele joase s-a format ceața.

În Transilvania găsim vreme destul de neplăcută, înnorări și precipitații - mai ales sub formă de ninsoare. Și vântul are intensificări susținute, iar în zonele montane se transformă în viscol. Temperaturile sunt mai scăzute în depresiuni și ajung pe la 6 grade la Sibiu.

În schimb, în Oltenia găsim vreme frumoasă și mai caldă decât ar fi normal. Pe aici se vor atinge cele mai ridicate valori din țară, de 14 grade. Vântul o să bată mai tare în sud-vestul acestei provincii.

Și în sudul României o să fie soare aproape toată ziua. Temperaturile depășesc valorile normale pentru această perioadă. Ajung pe la 10-11 grade. Noaptea aduce puțină lapoviță sau câțiva fulgi de zăpadă în unele zone.

6 grade Celsius, maxima de la București

În București urmează o zi destul de însorită, cu un pic de vânt și o maximă de 6 grade. La noapte se înnorează din nou. Apar ceva precipitații și e posibil să se formeze polei. Vor fi 0 grade în centru și -3 grade la periferie.

La munte se face mai frig decât ieri. Mai vin ceva ninsori, așa că stratul de zăpadă continua și crească. O să fie viscol, în special în masivele sudice, iar la altitudini mari vântul o să bată cu 110 Km/h și vizibilitatea o să scadă destul de mult.