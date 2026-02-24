Cum va fi vremea la începutul primăverii calendaristice: Prognoza meteo pentru luna martie 2026 în România

Meteorologii de la ANM au publicat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. În perioada 23 februarie - 23 martie se anunță un început de primăvară tipic, cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei.

Săptămâna 23 februarie – 2 martie 2026: frig în sud-est, mai cald în vest


Prima săptămână acoperită de prognoza ANM aduce condiții termice diferențiate pe regiuni. În sud-estul României, temperaturile vor fi mai scăzute decât valorile normale pentru această perioadă, în timp ce în regiunile vestice se vor înregistra abateri pozitive ușoare față de mediile multianuale 2006–2025. În restul țării, termometrele vor oscila în jurul valorilor climatologice obișnuite.

În ceea ce privește precipitațiile, nordul României va beneficia de cantități ușor excedentare față de medie, în vreme ce sudul va rămâne mai uscat decât de obicei. Restul teritoriului va înregistra un regim pluviometric apropiat de normal.


1 Martie 2026: primăvara calendaristică sosește cu un val de căldură


Debutul oficial al primăverii calendaristice coincide, potrivit estimărilor meteorologice, cu o săptămână mai caldă decât de obicei în majoritatea regiunilor țării. În intervalul 2–9 martie 2026, temperaturile medii vor depăși valorile normale, cu abateri mai accentuate în regiunile vestice și nord-vestice, unde modelele indică diferențe de până la 3 grade Celsius față de media perioadei 2006–2025.

Dacă din punct de vedere termic începutul lui martie aduce un semnal optimist, situația precipitațiilor este mai puțin favorabilă: estimările indică un deficit pluviometric la nivelul întregii țări în această săptămână. Absența precipitațiilor semnificative, combinată cu temperaturile ridicate, poate accelera topirea zăpezii reziduale, dar accentuează și riscul de secetă timpurie în zonele agricole.

Săptămâna 9–16 martie 2026: revenire la normalitate termică

Cea de-a treia săptămână a intervalului prognozat marchează o temperare a excedentului termic. Temperatura medie a aerului va reveni la valori apropiate de normalul climatologic în cea mai mare parte a teritoriului, cu o ușoară abatere pozitivă localizată în nord-estul țării.

Precipitațiile vor rămâne deficitare în regiunile vestice, în timp ce restul țării va înregistra cantități apropiate de mediile specifice lunii martie.

Săptămâna 16–23 martie 2026: primăvară temperată și precipitații normale

Finalul perioadei analizate aduce o vreme blândă, cu temperaturi medii ușor peste valorile climatologice în majoritatea regiunilor, excedentul termic fiind mai pronunțat în zonele intracarpatice. Este cel mai echilibrat interval din cele patru săptămâni estimate.

Precipitațiile vor fi apropiate de normele specifice acestei perioade în toate regiunile țării, ceea ce sugerează o stabilizare a regimului pluviometric față de săptămânile anterioare.

