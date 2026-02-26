Vântul rămâne destul de insistent în ținuturile estice, iar temperaturile scad față de miercuri. Vor fi zero grade în estul Transilvaniei și cel mult 9 grade în Banat.

Vremea în țară

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici este cam înnorat dimineața, în special în zona Bărăganului, dar cerul se degajează mai târziu. Amiaza aduce soare, vânt activ și maxime de 5...6 grade, cu vreo 2 grade mai mici decât ieri.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim vreme schimbătoare și ceva înnorări în prima parte a zilei. Nu sunt anunțate precipitații, dar vântul are intensificări și aici. Maximele se opresc pe la 5 grade, iar la noapte vor fi minus 5 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem o dimineață cam mohorâtă, cu ninsori trecătoare în unele zone. Atmosfera devine însorită după prânz, dar se face mai frig decât ieri. Maximele nu reușesc să treacă de 3 grade. Vântul rămâne destul de insistent și poate atinge viteze de 50 Km/h.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș cerul se păstrează curat toată ziua. Nici vântul nu prea se simte, iar temperaturile urcă până la 7 grade. Urmează o noapte mai rece decât noaptea trecută, cu minus 5 grade spre dimineață.

Și în ținuturile vestice atmosfera se menține însorită toată ziua. Vântul adie plăcut, dar temperaturile scad ușor față de ziua trecută. Totuși în Banat se vor atinge cele mai ridicate valori din țară, în jur de 9 grade.

Un aer mai rece ajunge și în zona Transilvaniei. Norii se risipesc treptat, dar acum mai ninge puțin în sud-estul Transilvaniei. În depresiuni vor fi cel mult zero grade pe la amiază, iar la noapte se face foarte frig. O să fie ger și minus 15 grade.

În Transilvania găsim vreme destul de neplăcută, înnorări și precipitații - mai ales sub formă de ninsoare. Și vântul are intensificări susținute, iar în zonele montane se transformă în viscol. Temperaturile sunt mai scăzute în depresiuni și ajung pe la 6 grade la Sibiu.

În schimb, în Oltenia găsim vremea frumoasă și mai caldă decât ar fi normal. Pe aici se vor atinge cele mai ridicate valori din țară, de 14 grade. Vântul o să bată mai tare în sud-vestul acestei provincii.

Și în sudul României o să fie soare aproape toată ziua. Temperaturile depășesc valorile normale pentru această perioadă. Ajung pe la 10...11 grade. Noaptea aduce puțină lapoviță sau câțiva fulgi de zăpadă în unele zone.

Vremea în București

În București astăzi se împrăștie norii și o să avem o zi destul de însorită, dar mai rece decât miercuri, când s-au înregistrat 11 grade. Maxima se oprește pe la 7 grade. La noapte se face mai frig. Vor fi minus 7 grade la marginea orașului.

Vremea la munte

La munte după o noapte cu ninsori viscolite, astăzi se îndreaptă vremea. Se înseninează în majoritatea masivelor. Se domolește și vântul, iar temperaturile ajung la valori normale pentru data din calendar.